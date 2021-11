Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

27. José Carreras Gala am 16. Dezember im MDR

José Carreras löst Versprechen ein

Weitere Starzusagen mit Stefanie Heinzmann, Revolverheld, Leony, Michael Patrick Kelly und dem Dresdner Kreuzchor

Prominent besetztes Spendenpanel

Drei Premieren, zwei zweite Auftritte und die Einlösung eines Versprechens: Die 27. José Carreras Gala, die der MDR am Donnerstag, 16. Dezember 2021 live ab 20.15 Uhr aus Leipzig überträgt, wird voller besonderer Momente sein.

Nach 2017 zum zweiten Mal dabei ist Stefanie Heinzmann. "Es war vor vier Jahren eine große Ehre, dass José Carreras mich zu seiner wunderbaren Gala eingeladen hat", sagt die Schweizer Pop- und Soulsängerin und freut sich schon jetzt auf den kommenden Auftritt in Leipzig: "Bei den Gesprächen mit betroffenen Patienten und Unterstützern, die gespendet haben, bekommt man ein Gefühl, wie unheimlich wichtig dieses gemeinsame Engagement gegen Leukämie sowie gegen andere Blut- und Knochenmarkserkrankungen ist. Es macht mich sehr dankbar, José Carreras auch in diesem Jahr wieder unterstützen zu dürfen."

Während Leony, Revolverheld und der Dresdner Kreuzchor zum ersten Mal bei der José Carreras Gala auftreten werden, ist es für Michael Patrick Kelly der zweite Auftritt. 1997 stand er bei der 3. José Carreras Gala bereits in Leipzig auf der Bühne. Dieses Mal unterstützt er José Carreras als Solokünstler. "Ich habe auch erleben müssen, was es bedeutet, wenn ein geliebter Mensch schwer erkrankt. Die Spenden, die bei der José Carreras Gala gesammelt werden, dienen dazu, Leben zu retten. Die Erforschung neuer Therapien ist wesentlich, um auch diese Krankheit endlich besiegen zu können. Und das unterstütze ich natürlich gerne", erklärt Michael Patrick Kelly seinen Einsatz.

Mit mehr als 100 Millionen Streams auf Hits wie "Faded Love", "Paradise", "Friendships" und "No More Second Chances" hat Leony die Musikwelt auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt freut sich die 24jährige gebürtige Oberpfälzerin und Wahl-Berlinerin endlich wieder auf einer Bühne zu stehen. "Wir alle haben in den vergangenen eineinhalb Jahren erlebt, wie wichtig Gesundheit ist. Auch bei Leukämie sowie anderen schweren Blut- und Knochenmarkserkrankungen sind die Patienten auf unsere Unterstützung angewiesen. Wir sollten die Betroffenen nicht allein lassen. Deshalb helfe ich gerne."

Mit über einer Million verkauften Alben, mehreren Gold-, Platin- und Doppelplatin- Auszeichnungen und zehn Top 10 Hits gehören Johannes Strate, Niels Kristian Hansen, Kristoffer Hünecke und Jakob Sinn von Revolverheld zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Weniger bekannt ist, dass die vier Hamburger auch sozial sehr engagiert sind. Jetzt unterstützen sie zum ersten Mal José Carreras im Kampf gegen Leukämie. "Als Künstler haben wir die Möglichkeit, uns in der Öffentlichkeit zu äußern und mit unseren Botschaften bei vielen Menschen Gehör zu finden. Und das nutzen wir für die gute Sache", erklären die Vier von Revolverheld, wobei über jedes Projekt einstimmig entschieden wird: "Wir machen etwas nur, wenn wir gemeinsam dahinterstehen. Bei José Carreras und dem Kampf gegen Leukämie war das keine Frage."

Bei Premiere Nummer drei löst Gastgeber und Moderator José Carreras ein Versprechen ein. Der Dresdner Kreuzchor hatte 2019 beim Semper Opernball den Weltstar unterstützt und mitgeholfen, Spenden für die José Carreras Leukämie-Stiftung zu sammeln. José Carreras sagte damals nach dem Auftritt des Dresdner Kreuzchores mit dem ABBA-Hit "Thank You For The Music": "Ich bin sehr gerührt und dankbar. Vielleicht kann ich mich irgendwann revanchieren." Gesagt, getan: Nun lud der Weltstar den Dresdner Kreuzchor zur 27. José Carreras Gala nach Leipzig ein.

Wie im Vorjahr wird Stifter und Weltstar José Carreras bei Deutschlands emotionalster Benefiz-Gala gemeinsam mit Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den Abend führen. Als Künstler ebenfalls bereits zu gesagt haben David Garrett, Maite Kelly, Die Prinzen, Roland Kaiser und Santiano.

Am Spendenpanel werden außerdem folgende Stars (in alphabetischer Reihenfolge) den Kampf für den guten Zweck unterstützen: Felix Brych, Bülent Ceylan, Rebecca Immanuel, Martin Gruber, Wendy Güntensperger, Dieter Hallervorden, Regina Halmich, Peter Hardenacke, Matthias Killing, Nele Kiper, Ina Paule Klink, Robert Lohr, Franziska Schenk, Axel Schulz, Kati Wilhelm, Marie Zielcke und Aglaia Zyskowitz.

Die 27. José Carreras Gala wird in diesem Jahr wieder in der Media City Leipzig stattfinden. Weitere Informationen zur TV-Benefiz-Gala finden Sie auf unserer Webseite.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte. 1987 erkrankte Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 235 Millionen Euro an Spenden gesammelt und über 1.380 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

