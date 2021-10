Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

27. José Carreras Gala für Leukämie-Forschung

David Garrett hat Auftritt zugesagt

Zum fünften Mal in Folge wird David Garrett bei der José Carreras Gala an der Seite von Gastgeber und Weltstar José Carreras den Kampf gegen Leukämie unterstützen. Der Star-Geiger gehört zu den vielen internationalen und nationalen Künstlern, die am Donnerstag, 16. Dezember 2021 bei der 27. José Carreras Gala auf der Bühne stehen werden. Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala wird erneut vom MDR live übertragen. Geplant ist, dass die 27. José Carreras Gala in diesem Jahr wieder in der Media City Leipzig stattfindet.

José Carreras: "David Garrett ist nicht nur ein herausragender Musiker, sondern ein wunderbarer Mensch, dem das Schicksal der Leukämiepatienten am Herzen liegt. Als langjähriger Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung unterstützt er uns nicht nur während der Gala, sondern auch immer wieder bei anderen Gelegenheiten. Wir sind ihm sehr dankbar. Sein Engagement ist vorbildlich."

David Garrett: "Bei meinen Besuchen auf den Leukämiestationen erlebe ich hautnah, wie wichtig das Engagement von José Carreras und seiner Stiftung für die betroffenen Patienten und deren Familien ist. Als Künstler sehe ich es als bedeutend an, den Kampf gegen Leukämie immer wieder in das Bewusstsein der Menschen zu bringen und Spenden für den Kampf gegen diese Krankheit zu sammeln. Leukämiepatienten sind darauf angewiesen, dass Therapien verbessert und noch mehr Heilungschancen erzielt werden. Ich freue mich deshalb sehr auf die José Carreras Gala 2021."

Der Weltklasse-Geiger ist bereits zehn Mal für den guten Zweck in der José Carreras Gala aufgetreten, was sein großes Engagement und seine Verbundenheit mit José Carreras und der José Carreras Leukämie-Stiftung zeigt. Wie im Vorjahr wird Stifter und Weltstar José Carreras gemeinsam mit Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch den Abend führen. Als Künstler ebenfalls bereits zugesagt haben Maite Kelly, Die Prinzen, Roland Kaiser und Santiano.

Weitere Stars, die José Carreras in der 27. José Carreras Gala unterstützen, werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Neben den Auftritten auf der Bühne werden diese Künstler sowie weitere Prominente am Spenden-Telefon für den guten Zweck sammeln.

Aktuelle Informationen zur Gala finden Sie im Laufe der nächsten Wochen auf unserer Webseite und unseren Social Media-Kanälen. Schauen Sie dort gerne immer wieder einmal vorbei.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte.1987 erkrankte der Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 220 Millionen Euro gesammelt und über 1.380 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie sowie anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. 2019 wurde die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband als Wissenschaftsstiftung des Jahres ausgezeichnet. Der Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

