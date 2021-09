Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

16. Dezember 2021, 20.15 Uhr, live im MDR

Erste Star-Zusagen für die 27. José Carreras Gala: Maite Kelly, Die Prinzen, Roland Kaiser & Santiano

München/Leipzig (ots)

Maite Kelly, Die Prinzen, Roland Kaiser und Santiano sind die ersten Stars, die für die 27. José Carreras Gala am Donnerstag, 16. Dezember 2021, in Leipzig zugesagt haben. Stifter und Weltstar José Carreras wird gemeinsam mit Brisant-Moderatorin Mareile Höppner und ARD-Morgenmagazin-Moderator Sven Lorig durch Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala führen, die live ab 20.15 Uhr vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) übertragen wird.

José Carreras: "Ich freue mich sehr, dass meine Künstlerfreunde auch in diesem Jahr unseren Kampf gegen Leukämie sowie andere bösartige Blut- oder Knochenmarkserkrankungen persönlich unterstützen. Unser gemeinsames Ziel ist es, an diesem Abend den Kampf gegen Leukämie in das öffentliche Bewusstsein zu rücken und möglichst viele Spenden zu generieren, um die Forschung weiter voranzubringen. Seit 1995, dem Gründungsjahr der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung, konnten wir dank unseres großzügigen Publikums bereits mehr als 220 Millionen Euro sammeln und über 1.380 wichtige Projekte finanzieren. Leukämiepatienten und deren Familien sind auf unsere Hilfe angewiesen. Unser Ziel ist klar: Leukämie muss heilbar werden - immer und bei jedem."

"José Carreras ist ein großartiger Mensch, der selbst unter dieser Krankheit gelitten hat. Aus dieser Erfahrung heraus hat er mit seiner Leukämie-Stiftung für Patienten sehr viel Gutes getan. Deshalb ist es für mich eine Herzensangelegenheit, José Carreras seit vielen, vielen Jahren zu unterstützen", sagt Maite Kelly. "Es ist immer wieder eine große Ehre als Künstlerin, als Klassik-Liebhaberin, vor allem aber auch als sozial engagierter Mensch bei der José Carreras Gala mitwirken zu dürfen. Das ist ein besonderes Ereignis, und ich habe größte Hochachtung vor dem Engagement von José.", so die Sängerin, die 1997 mit der Kelly Family sowie 2016 und 2019 als Solo-Künstlerin für den guten Zweck in der José Carreras Gala aufgetreten ist.

Bereits in der 1. José Carreras Gala standen Die Prinzen 1995 auf der Bühne in Leipzig. Es folgten weitere Benefiz-Einsätze in den Jahren 1999, 2007 und 2015. "Seit 2009 bin ich Botschafter der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung und jedes Mal, wenn ich José Carreras treffe, sagt er ich solle die "Boys" grüßen. Umso mehr freue ich mich, dass wir in diesem Jahr wieder komplett mit den Prinzen am 16.12. live bei der Gala dabei sein werden, um aktiv mitzuhelfen möglichst viel Geld für die Bekämpfung dieser schrecklichen Krankheit, die nach wie vor jeden treffen kann, zu sammeln", erklärt Tobias Künzel, der Komponist und Frontmann der Gruppe Die Prinzen, stellvertretend für alle Band-Mitglieder.

Auch Roland Kaiser, der 2016 für sein langjähriges soziales Engagement in verschiedenen Stiftungen und Vereinen vom damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden ist, unterstützt José Carreras seit vielen Jahren. "Auch ich kenne nicht nur die guten Stunden und weiß, was es bedeuten kann, schwer krank zu sein. Daher engagiere ich mich für Menschen, die Hilfe brauchen", sagt der Grandseigneur des deutschen Schlagers. 2003 und 2017 stand Roland Kaiser bereits für den Kampf gegen Leukämie an der Seite von José Carreras auf der Gala-Bühne.

Zum dritten Mal ist die norddeutsche Kult-Band Santiano dabei, die auch unterm Jahr bei Konzerten immer wieder für die José Carreras Leukämie-Stiftung sammelt. "Wir wollten eigentlich auch 2020 bei der José Carreras Gala auftreten, hatten dies aber aufgrund der Corona-Lage absagen müssen", erklärt Santiano-Gründungsmitglied Axel Stosberg und verweist auf Menschen mit Vorerkrankungen im direkten Umfeld. Band-Kollege Björn Both: "Seit der Gründung unserer Band im Jahr 2011 setzen wir uns immer wieder für José Carreras und die José Carreras Leukämie-Stiftung ein und nutzen unsere Verbreitungsmöglichkeiten, um zum gemeinsamen Kampf gegen Leukämie aufzurufen. Jeder Spenden-Euro zählt und ist wichtig."

Weitere Stars, die José Carreras in der 27. José Carreras Gala unterstützen, werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Neben den Auftritten auf der Bühne werden diese Künstler sowie weitere Prominente am Spenden-Telefon für den guten Zweck sammeln.

Geplant ist, dass die 27. José Carreras Gala in diesem Jahr wieder in der Media City Leipzig stattfindet. Ob und wie viele Zuschauer zur José Carreras Gala nach Leipzig kommen können, lässt sich coronabedingt zum jetzigen Zeitpunkt nicht einschätzen. Einzelheiten werden im Laufe des Herbstes veröffentlicht.

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung

Die Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung fördert wissenschaftliche Forschungs-, Infrastruktur und Sozialprojekte.1987 erkrankte der Stifter José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 den Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die dazugehörige Stiftung. Seither wurden bereits mehr als 220 Millionen Euro gesammelt und über 1.380 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung und Heilung von Leukämie und anderer hämato-onkologischer Erkrankungen, die Förderung von jungen Wissenschaftlern im Rahmen von Stipendienprogrammen sowie die Unterstützung der Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Für dieses nachhaltige Engagement ist die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung 2019 von der Deutschen Universitätsstiftung und dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft als "Wissenschaftsstiftung des Jahres" ausgezeichnet worden. Außerdem ist der Deutschen José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. seit vielen Jahren Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen.

