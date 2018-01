München (ots) -

- Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Es ist bewegend zu erleben, wie die Patienten über das gemeinsame Erlebnis an Bord neuen Lebensmut finden und damit auch allen anderen Betroffenen zeigen, dass man nie aufgeben darf." - Klaus Pitter, Geschäftsführer von Pitter Yachtcharter: "Das José Carreras Yacht Race bildet jedes Jahr den Auftakt unserer Regattawoche."

Zum 7. Mal segeln Leukämie-Patienten gemeinsam zurück ins Leben. Am Sonntag, 13. Mai 2018, findet im Rahmen des Business Cups das José Carreras Yacht Race vor Biograd in Kroatien statt. Leukämie-Patienten können sich ab sofort für die Teilnahme an der Benefiz-Regatta bewerben. Da ein erfahrener Skipper an Bord ist, sind Segelkenntnisse nicht notwendig.

Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung: "Neben dem Sammeln von Spenden für den Kampf gegen Leukämie ist es unser Ziel, mit dieser schönen Veranstaltung die Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren. Niemand ist vor Leukämie oder einer anderen schweren Erkrankung gefeit. Es ist deshalb jedes Jahr bewegend zu erleben, wie die Patienten über das gemeinsame Erlebnis an Bord neuen Lebensmut finden und damit auch allen anderen Betroffenen zeigen, dass man nie aufgeben darf. "

Das José Carreras Yacht Race wurde 2012 ins Leben gerufen und findet im Rahmen des Business Cups (12. bis 16. Mai 2018) statt, zu dem Pitter Yachtcharter (www.pitter-yachting.com) jedes Jahr engagierte Segler sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Sport nach Kroatien bittet. Allein im vergangenen Jahr waren über 300 Segler auf 30 Schiffen am Start. Insgesamt wurden bereits Spenden von rund 70.000 Euro ersegelt. Medial unterstützt wird das José Carreras Yacht Race von der Segler-Zeitung (www.segler-zeitung.de).

Klaus Pitter, Geschäftsführer von Pitter Yachtcharter: "Das José Carreras Yacht Race bildet jedes Jahr den Auftakt unserer Regattawoche. Alle Teilnehmer unterstützen dabei gerne das große Ziel von José Carreras: Leukämie muss heilbar werden. Immer und bei jedem."

Segler, die am Business Cup teilnehmen und die gute Sache unterstützen wollen, können sich ab sofort anmelden unter: www.businesscup.at.

Interessierte Patienten, die bei der Regatta mitsegeln möchten, wenden sich bitte per Email an jcyr@carreras-stiftung.de oder über die Stiftungs-Webseite www.carreras-stiftung.de direkt an die José Carreras Leukämie-Stiftung.

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichsten Benefiz-Galas im deutschen Fernsehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de.

Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. Commerzbank AG München IBAN: DE15 7008 0000 0319 9666 04 BIC: DRESDEFF700

Spendenhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen) SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190

