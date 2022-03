S Broker AG & Co. KG

Einfach in Megatrends investieren: S Broker eröffnet "Themenwelt"

Wiesbaden (ots)

Wer mit einem Fonds- oder ETF-Sparplan regelmäßig Geld in Wertpapiere anlegen möchte, beispielsweise um für das Alter vorzusorgen, hat die Qual der Wahl: Zwischen mehr als 1.300 sparplanfähigen Fonds und ETFs können Anlegerinnen und Anleger beim S Broker wählen. Neben der erwartbaren Rendite spielen bei der Auswahl auch die Neigungen und Einstellungen der Anlegenden eine Rolle.

Der S Broker greift Kundinnen und Kunden bei dieser schwierigen Entscheidung nun mit einer "Themenwelt" unter die Arme. Das neue Informationsangebot erleichtert die Suche nach Fonds und ETFs, die mit den eigenen Interessen und Überzeugungen im Einklang stehen. In welche Wertpapiere sie schließlich investieren, entscheiden Anlegerinnen und Anleger weiterhin selbst.

Die Themenwelt gliedert die sparplanfähigen Fonds und ETFs des S Brokers nach sechs zukunftsweisenden Themen: Nachhaltigkeit, Erneuerbare Energien, Digitalisierung, Gesundheit, Künstliche Intelligenz & Robotik sowie Infrastruktur. Die sechs Themengebiete bilden sogenannte Megatrends ab. Als Megatrends werden Entwicklungen bezeichnet, die über das Potenzial verfügen, Gesellschaft und Ökonomie über einen langen Zeitraum strukturell zu verändern.

Zur "Themenwelt" des S Brokers gelangen Kundinnen und Kunden über den Menüpunkt "Wertpapiere & Handel" auf der Website des S Brokers oder über den Direktlink https://www.sbroker.de/handel/themenwelt.html.

Auch Anlegerinnen und Anleger, denen monatlich nur kleinere Sparbeträge zur Verfügung stehen, können mit einem Fonds- oder ETF-Sparplan langfristig Vermögen aufbauen - beim S Broker bereits ab 50 Euro im Monat. Ein weiterer Pluspunkt: Thematische Fonds und ETFs ermöglichen es Investierenden, ihr Portfolio zu individualisieren und zugleich zu diversifizieren. Eine Diversifikation ist sinnvoll, da nicht alle Unternehmen, die mit einem Megatrend im Zusammenhang stehen, gleichermaßen oder überhaupt profitieren werden.

Die vorgestellten Fonds und ETFs stellen keine Anlageempfehlungen dar. Die Produktliste basiert auf dem verwalteten Kundenvermögen beim S Broker per Dezember 2021 und wird fortlaufend aktualisiert. Sie dient als Orientierung bei der Anlageentscheidung und steht exemplarisch für das gesamte Angebot sparplanfähiger Fonds und ETFs, die mit dem jeweiligen Thema in Verbindung stehen. Vor einem Kauf sollten sich Anlegende über die Chancen und Risiken ihres geplanten Investments informieren.

Kundinnen und Kunden des S Brokers können schon heute ein umfangreiches Informations- und Weiterbildungsangebot nutzen. Neben leicht verständlichen Informationen über nachhaltige Investments oder wertpapierbasierte Investments in Kryptowährungen steht Anlegerinnen und Anlegern die kostenlose S Broker-Akademie mit Webseminaren und Podcasts zur Verfügung.

Über den S Broker

Der S Broker ist der Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe und ein Tochterunternehmen der DekaBank, des Wertpapierhauses der Sparkassen. Kundinnen und Kunden profitieren von der hohen Wertpapierkompetenz des S Brokers und seinem breiten, unabhängigen Online-Angebot.

Unter dem Motto "Einfach handeln" umfasst die Produktpalette Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate, Krypto-ETPs, ETCs, CFDs und weitere strukturierte Produkte sowie die Zeichnung von Neuemissionen. Zudem bietet der S Broker Sparpläne für Investmentfonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, wikifolios und Aktien an. Gehandelt werden kann an allen deutschen Parkettbörsen, bei Xetra und weiteren elektronischen Handelssystemen sowie an 29 Auslandsbörsen. Darüber hinaus verfügt der S Broker mit zahlreichen renommierten Partnern über eine der größten deutschen Direkthandelsplattformen.

Das Multikanalangebot der Sparkassen unterstützt der S Broker mit zwei leistungsstarken Depotlösungen. Weitere Informationen zum S Broker finden Sie unter sbroker.de.

Original-Content von: S Broker AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell