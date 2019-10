Sparkassen Broker

Marcus Brinker wird Vorstandsmitglied beim Sparkassen Broker

Thomas Pfaff scheidet als Vorstandsvorsitzender zum Jahresende aus

Wiesbaden (ots)

Der langjährige Vorstandsvorsitzende des S Broker, Thomas Pfaff, wird Ende des Jahres bedauerlicher Weise aus gesundheitlichen Gründen aus dem Vorstand des S Broker ausscheiden. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Georg Stocker: "Thomas Pfaff war gut 15 Jahre beim S Broker, davon 10 Jahre Vorsitzender des Vorstands. Wie kein anderer hat er das Bild des Brokers nach innen wie außen geprägt. Er hat den S Broker in geschäftlich stabiles Fahrwasser geführt und dafür Sorge getragen, dass der S Broker das heutige Profil der Deka-Gruppe als Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe mit prägt. Ich danke Thomas Pfaff für seine unternehmerische Leistung und seinen hohen Einsatz. Für die Zukunft wünsche ich ihm weiterhin alles Gute."

Bereits zum 1. Oktober 2019 wird Marcus Brinker in den Vorstand des S Broker eintreten. Der Bank- und Diplom-Kaufmann ist seit dem Jahr 2000 beim S Broker, verantwortet aktuell den Bereich Vorstandsstab & Gesamtbanksteuerung und ist langjährig Stellvertreter des Marktfolge- und Überwachungsvorstandes.

Seit Anfang 2019 gehört dem Vorstand darüber hinaus Gregor Surges als Markt- und Handelsvorstand an, der ab 1.10. den Sparkassenvertrieb verantwortet und ab Anfang kommenden Jahres auch die Funktion des Sprechers des Vorstands übernehmen wird. Dr. Georg Stocker zur personellen Neuausrichtung: "Mit Gregor Surges und Marcus Brinker verfügen wir auch künftig über ein hervorragendes Team in der Führung des S Broker. Ich freue mich sehr, dass wir mit Marcus Brinker einen fachlich wie persönlich sehr anerkannten Kollegen des S Broker in die Vorstandsposition weiterentwickeln konnten."

Über den S Broker

Der S Broker ist der zentrale Online-Broker der Sparkassen-Finanzgruppe und ein Tochterunternehmen der DekaBank, des Wertpapierhauses der Sparkassen. Rund 141.000 Kunden profitieren von der hohen Wertpapierkompetenz des S Broker und seinem breiten, unabhängigen Online-Angebot. Unter dem Motto "Einfach handeln" umfasst die Produktpalette Aktien, Anleihen, Investmentfonds, ETFs, Optionsscheine, Zertifikate, ETCs, CFDs und weitere strukturierte Produkte sowie die Zeichnung von Neuemissionen. Zudem bietet der S Broker Sparpläne für Investmentfonds, ETFs, ETCs, Zertifikate, Wikifolios und Aktien an. Gehandelt werden kann an allen deutschen Parkettbörsen, bei Xetra und weiteren elektronischen Handelssystemen sowie an 29 Auslandsbörsen. Darüber hinaus verfügt der Sparkassen Broker mit zahlreichen renommierten Partnern über eine der größten deutschen Direkthandelsplattformen. Das Multikanalangebot der Sparkassen unterstützt der S Broker mit zwei leistungsstarken Depotlösungen. Weitere Informationen zum S Broker finden Sie unter www.sbroker.de.

