Die Integrata Cegos baut digitale Weiterbildungsangebote weiter aus

Home-Office und Kontaktbeschränkungen verlagerten auch die Aktivitäten zur beruflichen Weiterbildung zunehmend in die digitale Welt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Live Online Trainings verstärkt die Integrata Cegos den Ausbau digitaler Trainingsformate. Das erweiterte Angebot umfasst Live Online Trainings zu über 1.000 Seminarthemen mit mehr als 5.000 verfügbaren Terminen. Die Vielfalt an digitalen Lernformaten trägt dem New Normal Rechnung. Lernen kann damit individuell und flexibel auf den tatsächlichen Bedarf abgestimmt werden.

Im Hinblick auf den Fortschritt der digitalen Transformation hat das vergangene Jahr viele Unternehmen von der Standspur direkt auf die Überholspur katapultiert. Das New Normal der Arbeitswelt ist agil, interaktiv und schnell. Es findet derzeit noch überwiegend online statt und verlangt eine hohe Flexibilität. Durch die neuen Herausforderungen steigt der Weiterbildungsbedarf für Mitarbeiter und Führungskräfte auch auf dem Gebiet der Soft Skills.

Fokussiert und punktgenau - Expertenwissen in drei Stunden

Mit den "3h-Fokus-Seminaren" hat die Integrata Cegos ein neues Lernformat eingeführt, das den aktuellen Anforderungen entspricht. Das komprimierte Weiterbildungsformat behandelt in kompakten drei Stunden intensiv und gezielt Themen zur Stärkung der persönlichen Kompetenzen, Kommunikation, Führung und Zeitmanagement. Die live durchgeführten Online Trainings lassen sich perfekt in den Arbeitsalltag integrieren und sind in mehreren Sprachen verfügbar. Unternehmen mit internationalen Standorten können diese somit länderübergreifend einsetzen. Die drei Teile der Seminare beinhalten eine Einführung durch den Trainer mit der Vermittlung von Theorie und praxisrelevantem Wissen. Die anschließende Anwendungsphase im Selbstlernmodus sowie die abschließende Reflexionsphase, in der die Ergebnisse im Team und mit dem Trainer besprochen werden, stellen den nachhaltigen Lernerfolg sicher.

Formatvielfalt für beste Performance

Das umfassende Produktportfolio der Integrata Cegos erlaubt es Unternehmen, je nach Bedarf aus der Auswahl verschiedener Formate das passende Paket zu schnüren. Hybride Seminardurchführungen, bei denen vor Ort präsente Teilnehmer und virtuell Teilnehmende zusammengeschaltet werden existieren ebenso wie reine Online- oder reine Präsenzformate; ferner deren Kombination in Form von Blended Learning ergänzt um digitale Elemente, die über die virtuelle Lernplattform LearningHub@Cegos bereitgestellt werden.

Weitere, auch ganz neue Formate wurden aktuell in das Portfolio aufgenommen. So bietet "My Story" angehenden Führungskräften Lernen mit Erlebnischarakter. Die Videos holen diese bei ihren Sehgewohnheiten ab und gewährleisten dank zeitgemäßer Umsetzung eine eindrückliche Lernerfahrung - ähnlich dem Serien Streamen in der TV-Welt.

"Ziel der Integrata Cegos ist es, unsere Kunden weiterhin mit effektiven Weiterbildungsformaten zu unterstützen, die es ihnen ermöglichen, auch unter den neuen Bedingungen ihre Kompetenzen zu schärfen und auszubauen. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Angeboten stellen wir uns bewusst den Herausforderungen der momentanen Situation - denn angesichts der sich seit 2020 noch schneller verändernden Arbeitswelt ist Weiterbildung wichtiger denn je. Durch die Entwicklung neuartiger und spannender Formate stärken wir unsere Position als Nr. 1-Anbieter für Performance Learning", erläutert Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Integrata GmbH, den Anspruch des Weiterbildungsunternehmens.

Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Mehr als 1.000 Seminarthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.

Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.100 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

