Integrata Cegos und Adlon Intelligent Solutions verstärken ihre Zusammenarbeit

Die Integrata Cegos GmbH, das deutsche Unternehmen der weltweit führenden Cegos Group, und das IT-Beratungsunternehmen Adlon Intelligent Solutions GmbH aus Ravensburg starten eine gemeinsame Offensive, welche die vor mehr als sechs Jahren geschlossene Partnerschaft weiter verstärkt. Aus der Zusammenarbeit beider Unternehmen sollen die jeweiligen Expertisen beider Unternehmen in den Vordergrund gestellt werden, um Kunden in Zeiten des digitalen Arbeitens ein passendes und nachhaltiges Angebot an modernen IT-Systemen und Weiterbildungsangeboten zu gewährleisten.

Als langjähriger Partner versorgt Adlon die IT-Servicelandschaft von Integrata Cegos und stellt die relevanten Komponenten für einen leistungsfähigen Betrieb der IT-Systeme, die für das gesamte Weiterbildungsangebot benötigt werden, zur Verfügung. Mit der gemeinsamen Offensive soll der Vorteil der Partnerschaft - die IT-Consulting Kompetenzen der Adlon rund um den digitalen Arbeitsplatz gebündelt mit den Digital Learning-Kompetenzen der Integrata Cegos - in den Vordergrund gebracht werden. Hartmut Jöhnk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Integrata Cegos GmbH begrüßt die gemeinsame Offensive: "Heutzutage zeigt sich immer mehr, dass nicht der Wettbewerb zu einem nachhaltigen Erfolg führt, sondern die Zusammenarbeit mit zuverlässigen Partnern. Mit der Unterstützung von Adlon konnten wir den digitalen Wandel in unserem Hause erfolgreich vollziehen und nutzen weiter ihre IT-Services."

Andreas Richstätter, General Manager der Adlon Intelligent Solutions GmbH verstärkt diese Aussage: "Ein positiver Effekt der Corona Zeit ist, dass der mobile Arbeitsplatz und digitales Lernen die Freiheit des Mitarbeiters erhöht haben. Gleichzeitig wurden die Kosteneffizienz und Zufriedenheit der Mitarbeiter deutlich gesteigert."

Integrata Cegos GmbH - steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer. Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

ADLON Intelligent Solutions GmbH - Als IT-Beratungsunternehmen planen, entwerfen und betreiben wir IT-Infrastrukturen, welche die Stärken unserer Kunden bündeln. Dabei haben wir auch 30 Jahre nach der Gründung unsere Start-Up-Energie erhalten und kombinieren diese mit der Substanz eines stabil wachsenden, etablierten IT-Dienstleisters und dem Spirit eines familiär geführten Unternehmens.Wir glauben daran, dass Technologie die Welt positiv verändern kann und suchen immer die beste Lösung für unsere Kunden. Zu diesen gehören globale Konzerne ebenso wie mittelständische Unternehmen. Mit Teamgeist, gegenseitigem Vertrauen und der Begeisterung für die gemeinsame Sache geben wir an den Standorten Ravensburg, Friedrichshafen und Ulm jeden Tag aufs Neue unser Bestes für unser gemeinsames Ziel: unsere Kunden mit IT zu stärken.

