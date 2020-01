Integrata AG

Die Integrata Cegos GmbH präsentiert sich auf der LEARNTEC 2020 in Karlsruhe als Business Partner für Performance Learning in den Bereichen IT und PE. Vom 28. bis 30. Januar können Besucher am Stand des Weiterbildungsanbieters erleben, welche Bedeutung das digitale Lernen in der komplexen und beschleunigten Arbeitswelt der Zukunft hat. Unter dem Motto "The Future of Learning - Transforming Skills into Performance" stellt das Unternehmen innovative Konzepte und Lernprogramme zu Themen vor, die Menschen befähigen, diese neuen Herausforderungen zu bewältigen und so ihre Beschäftigungsmöglichkeit sichern.

Angesichts der digitalen Transformation, die eine kontinuierliche Weiterbildung aller Mitarbeiter erfordert, rückt die Frage nach der konkreten Umsetzung bei vielen Firmen immer stärker in den Fokus. Die Integrata Cegos GmbH holt Unternehmen mit individuell ausgearbeiteten Qualifizierungskonzepten an dem Punkt ab, an dem sie sich gerade befinden und setzt auf den vorhandenen Möglichkeiten auf. Die unterschiedlichen Ausgangssituationen werden am Messestand in einem begehbaren Tunnel, dem "Development Tube", symbolhaft dargestellt: Angefangen vom reinen Präsenzlernen über Blended Formate mit digitalen Elementen bis zur Einbeziehung von lernbegleitender KI in Form von bspw. Chatbots.

Der Vorsitzende der Geschäftsführung Hartmut Jöhnk legt Wert darauf, den Fortschritt voranzutreiben: "Wir investieren laufend in die Entwicklung zukunftsweisender Lerninnovationen, die Lernmedien, -methoden und didaktische Konzepte im Sinne größter Wirksamkeit bedarfsgerecht und ergebnisorientiert vernetzen. Mit unserem vielfältigen Angebot, unter anderem zum Performance Learning in IT und PE, sehen wir uns als den kompetenten Businesspartner für wirklich alle Unternehmen, die sich auf eine erfolgreiche Zukunft vorbereiten wollen. Gemäß unserem Motto geht es darum, die Fähigkeiten des Lernenden weiterzuentwickeln, um eine Leistungssteigerung in allen Bereichen zu erzielen."

Zu einem der Messehighlights zählt das neue Lern- und Transferprogramm #UP, das spezifische Fähigkeiten wie Führungsqualifikation, Verhandlungsgeschick und Projektmanagementkompetenz, die in der modernen Arbeitswelt besonders wichtig werden, vermittelt. Der Ansatz kombiniert auf einzigartige Weise digitales Lernen mit Interaktion und sozialem Austausch. Dank eines stringenten und nachhaltigen Umsetzungsprozesses wird das Lernen direkt in den Arbeitsalltag integriert und entfaltet dadurch eine hohe Wirksamkeit.

Die personalisierten Lernpfade werden über den LearningHub @Cegos, die innovative Lernplattform der Integrata Cegos GmbH, absolviert. Sie eröffnet den Zugang zu den digitalen Lernwelten, die ein effektives, individuell zugeschnittenes sowie zeit- und ortsunabhängiges Lernen "On the Job" ermöglichen. Der LearningHub @Cegos, der 2018 als "Beste Software für Weiterbildungsunternehmen" mit dem Brandon Hall Excellence Silver Award ausgezeichnet wurde, stellt eine Vielzahl durchgängig didaktisch aufbereiteter Trainings zur Verfügung. Mit zwischenzeitlich über 200.000 aktiven Nutzern hat sich die Lernplattform seit ihrem Start vor gut zwei Jahren zu einem Erfolgsmodell entwickelt.

Die Integrata Cegos GmbH verfügt über ein umfassendes Portfolio, das alle Bereiche der beruflichen Weiterbildung abdeckt und eine ganzheitliche Begleitung der Kunden ermöglicht, einschließlich der globalen Durchführung. Zu den Kernkompetenzen in den Bereichen IT und PE kommt eine ausgewiesene Expertise auf dem Gebiet des digitalen Lernens.

Integrata Cegos steht für ein hochwertiges und vielfältiges Trainings- und Beratungsportfolio, mit dem sich das Weiterbildungsunternehmen eine führende Position im deutschen Markt erarbeitet hat. Neben den Beratungsleistungen sorgt das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1964 für praxisbezogene Weiterbildungen von Fach- und Führungskräften. Dabei kann Integrata Cegos auf klassische sowie digitale Lerninhalte, verschiedenste Lernmethoden und Medien zurückgreifen. Rund 1.200 Kernthemen aus allen betrieblichen Bereichen runden das Angebot ab und mehr als 1.400 erfahrene Trainer und Coaches sorgen für einen nachhaltigen Wissenstransfer.

Als Unternehmen der weltweit agierenden Cegos Group investiert Integrata Cegos kontinuierlich in Lerninnovationen, die ihre Kunden befähigt, mit der Digitalisierung und Transformation der Arbeitswelt Schritt zu halten. Rund 1.000 weltweite Mitarbeiter tragen dazu bei, mit Performance Learning schlüsselfertige und individualisierbare Lösungen anzubieten, die in nationalen und internationalen Kundenprojekten zum Einsatz kommen.

