Spitzenposition im Deutschland Test 2019 von Focus-Money: Integrata Cegos Group gehört erneut zu den Top 3 Weiterbildungsanbietern

Kunden stellen der Integrata Cegos Group Top-Zeugnisse aus. Das Unternehmen findet sich im Deutschland Test 2019 von Focus-Money in den Kategorien "Institut für berufliche Bildung" sowie "E-Learning-Anbieter" erneut unter den drei Bestplatzierten und zählt damit zu den Top-Anbietern der Weiterbildungsbranche. Der innovative und im europäischen Raum führende Weiterbildungsanbieter ist bekannt für seine Expertise auf dem Gebiet des Digital Learning.

Der Deutschland Test 2019 von Focus-Money stellte 116 Anbieter aus acht Kategorien auf den Prüfstand. Für die Bewertung wurden über 18.000 Kundenerfahrungen im Rahmen einer Online-Befragung* erfasst. Die Integrata Cegos Group belegt im Ranking erneut die vorderen Plätze als "Top-Anbieter Institut für berufliche Bildung" sowie als "Top-Anbieter E-Learning". In der Kategorie "Institut für berufliche Bildung" konnte sich der Weiterbildungsanbieter mit dem zweiten Platz und der Note 2,8 im Laufe der vergangenen drei Jahre um vier Punkte verbessern. In der Kategorie "E-Learning-Anbieter" erreichte er Platz drei. Die Spitzenpositionen stehen für die Bedeutung des Stuttgarter Unternehmens, das über ein breit gefächertes Portfolio von der IT bis zur Personal- und Organisationsentwicklung verfügt. Auf dem Gebiet des Digital Learning, das für die berufliche Weiterbildung immer wichtiger wird, zeichnet sich die Integrata Cegos Group zudem durch ihre Vorreiterrolle innerhalb der Branche aus.

Hartmut Jöhnk, Vorstandsvorsitzender der Integrata AG, unterstreicht die Bedeutung des Rankings für sein Unternehmen mit folgenden Worten: "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnungen und unseren steigenden Bekanntheitsgrad. Die Bewertungen beweisen, dass wir den Kunden ein qualitativ hochwertiges Produktportfolio bieten, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Unser Fokus liegt auf dem nachhaltigen Lernerfolg. Diesen sichern wir durch unseren professionell didaktischen Ansatz, den wir auch im Bereich des Digitalen Lernens durchgängig zugrunde legen."

Integrata AG - Cegos Group

Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer der führenden europäischen Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hin zum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub @Cegos bündelt alle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialen Austausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in die Cegos Group integriert.

Cegos Gruppe weltweit

Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.

Integrata AG - Cegos Group

Original-Content von: Integrata AG, übermittelt durch news aktuell