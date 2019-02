Integrata AG

Weihnachtsspende der Integrata AG hilft Schülern auf dem Weg zur Hochschulreife

Mit Stipendium zum Abitur

Große Freude beim Förderverein Helfende Hände e.V. Stuttgart. Am 1. Februar 2019 überreichte die Integrata AG dem Vereinsvorsitzenden Clemens Youngblood im Generationenhaus Heslach einen Spendenscheck in Höhe von 5.000 Euro. Mit dem Geld sollen besonders leistungsorientierte Schülerinnen und Schüler des Abendgymnasiums Stuttgart unterstützt werden, die nachweislich auf Stipendien angewiesen sind.

Wie viele andere Unternehmen verzichtet auch die in Stuttgart ansässige Integrata Cegos Group auf Weihnachtsgeschenke für Kunden. Im Gegenzug unterstützt der führende europäische Weiterbildungsanbieter Bildungsprojekte für Kinder und junge Menschen mit einer Weihnachtsspende. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Stuttgarter Förderverein Helfende Hände e.V., der sich seit 20 Jahren in vielen sozialen Bereichen engagiert. Am 1. Februar 2019 konnte der Gründer und Vorsitzende Clemens Youngblood im Generationenhaus Heslach von Hartmut Jöhnk und Dirk Riege, den Vorständen der Integrata AG, einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro entgegennehmen. Die Spende kommt dem Förderverein des Abendgymnasiums Stuttgart, vertreten durch die Vorsitzende Petra Schneider und ihre Stellvertreterin Barbara Heckel, zugute. Er vergibt Stipendien an leistungswillige Schülerinnen und Schüler, die auf diesem Weg die Allgemeine Hochschulreife nachholen. Viele der meist jungen Menschen verfügen lediglich über ein geringes beziehungsweise unsicheres Einkommen und könnten sich die Ausbildung sonst nicht leisten. Außer einem Stipendium erhalten die geförderten Schüler Zuschüsse für Studienfahrten, die an für die deutsche Geschichte bedeutsame Orte führen.

Hartmut Jöhnk, der am 1. Januar 2019 das Amt des Vorstandsvorsitzenden bei der Integrata AG übernahm, hob in einer kurzen Ansprache unter anderem den Aspekt von Bildung als Chance hervor: "Ich freue mich sehr, dass immer mehr Unternehmen dazu übergehen, Weihnachtsgeschenke durch Spenden zu ersetzen, um etwas Gutes zu tun. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass die Integrata Cegos Group für ihre Weihnachtsspende alljährlich Bildungsprojekte auswählt, die der jungen Generation Chancen eröffnen. Die Unterstützung des Abendgymnasiums ist für mich auch deshalb ein Highlight, weil wir dadurch im 55. Jahr unseres Bestehens ein Projekt in Stuttgart, unserem Hauptstandort, fördern."

Ein weiteres Anliegen ist ihm der Einsatz digitaler Lernmedien. "Digitales Lernen wird in Zukunft immer wichtiger werden", erklärt er und sieht das Abendgymnasium auf dem richtigen Weg. Es bietet bereits eine Klasse an, in der nach dem Blended Learning-Ansatz gelernt wird: Der Stoff wird zu 50 Prozent in der Klasse im Präsenzunterricht vermittelt, die anderen 50 Prozent erarbeiten sich die Schüler selbstbestimmt zu Hause. Dadurch wird Lernen unabhängig von Ort und Zeit - eine große Erleichterung für Lernende, die sich berufsbegleitend weiterbilden.

Für Vorstandsmitglied Dirk Riege, der zum 1. Februar 2019 bei der Integrata eintrat, war die Scheckübergabe zudem der perfekte Start im neuen Unternehmen: "Ich freue mich, dass mein erster Arbeitstag mit einer so guten Aktion anfängt. Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern des Abendgymnasiums viel Erfolg."

