Dirk Riege wird neues Vorstandsmitglied bei der Integrata AG

Am 1. Februar 2019 trat Dirk Riege sein Amt als neuer Vorstand bei der Integrata AG, Stuttgart, an. Er zeichnet für Vertrieb, Managed Training Services und International Projects verantwortlich. Als Chief Sales Officer (CSO) unterstützt Dirk Riege den Vorstandsvorsitzenden Hartmut Jöhnk bei der strategischen Ausrichtung des europaweit führenden Weiterbildungsunternehmens in den Herausforderungen, die die digitale Transformation an das Unternehmen wie auch seine Kunden stellt.

Nach einem Studium der Wirtschaftspädagogik war Dirk Riege über zehn Jahre in einer renommierten Managementberatung tätig, die er sukzessive in leitender Position und als Mitinhaber aufbaute und entwickelte. Die langjährige und breitgefächerte Berufserfahrung des 40-Jährigen betrifft wichtige Aufgabenfelder wie den Vertrieb von Großprojekten, das Projektmanagement und das Management von tiefgreifenden strukturellen und prozessualen Change Prozessen in Unternehmen. Neben einer zertifizierten Ausbildung zum Business Coach (EBS) verfügt Dirk Riege über einen Executive MBA Abschluss der Universität St. Gallen, Santa Clara University (USA) und der Shanghai Jiao Tong University (CN).

Hartmut Jöhnk, Vorstandsvorsitzender der Integrata AG, begrüßt den Eintritt des neuen Vorstands ins Unternehmen: "Wir wissen es zu schätzen, dass wir mit Dirk Riege einen ausgewiesenen Experten für Management, Vertrieb und Geschäftsentwicklung für unser Unternehmen gewinnen konnten. In ihm haben wir einen kompetenten Ansprechpartner für unsere Kunden und eine Führungspersönlichkeit mit innovativen Ideen für die vertriebliche Weiterentwicklung gefunden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir die Integrata Cegos Group auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, um ihre führende Position am Markt zu festigen und kontinuierlich auszubauen. Wir wünschen Dirk Riege viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe."

Integrata AG - Cegos Group

Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG einer der führenden europäischen Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist in der Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien von Web Based Trainings bis hin zum Virtual Classroom. Die Lernplattform LearningHub@Cegos bündelt alle passenden Lerninhalte, Medien und Lösungen sowie den sozialen Austausch in einer personalisierten Lernumgebung. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. Ca. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT- Arbeitsplätze zur Verfügung. Seit 2014 ist die Integrata AG in die Cegos Group integriert.

Cegos Gruppe weltweit

Seit der Gründung im Jahre 1926 ist die Cegos Group weltweit führender Anbieter für professionelles und nachhaltiges Training. Cegos beschäftigt derzeit 1.000 Mitarbeiter/innen und ist in 11 europäischen, asiatischen und lateinamerikanischen Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften tätig. Darüber hinaus ist Cegos in mehr als 50 Ländern weltweit durch Partnerunternehmen und Distributoren vertreten, die zu den führenden Weiterbildungsunternehmen und Technologie-Experten zählen.

