SCHÖNER WOHNEN-Kollektion erweitert das Angebot um das Outdoor-Segment

Hamburg, den 19. Januar 2021 (ots)

Mit dem neuen Lizenzpartner Hartman Outdoor Products Germany GmbH erschließt die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion den Outdoor-Bereich und erweitert ihr Sortiment um hochwertige Outdoor-Möbel und -Textilien. Die Produkte von Hartman zeichnen sich durch einzigartiges Design, höchste Qualität und besonderen Komfort aus. Die gemeinsame Produktentwicklung ist bereits in vollem Gange. Die Präsentation des Outdoor-Sortimentes für den Handel ist auf der spoga+gafa 2021 geplant. Die Markteinführung soll im Frühjahr 2022 erfolgen.

Kirstin Ollech, Creative Director SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: "Wir freuen uns sehr, mit der Firma Hartman einen der führendenden Anbieter hochwertiger Outdoor-Möbel für die Kollektion gewonnen zu haben. Wir arbeiten an einer vielfältigen Produktpalette, die von klassischen Hartschalenstühlen bis hin zu massiven Holzmöbeln reichen wird. Besonders beeindrucken die ausgezeichnete Qualität und Langlebigkeit der Produkte, die so hochwertig produziert werden, dass sie sich nicht nur für Draußen, sondern auch für den Innenbereich nutzen lassen."

"Die Zusammenarbeit mit Schöner Wohnen ist für Hartman ein absolutes Wunschprojekt. Der Handel darf sich schon jetzt auf ein tolles Konzept mit großartigen Produkten freuen," so Jörn-Hauke Nielsen, Geschäftsführer Hartman Outdoor Products Germany GmbH.

Über die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion:

Seit über 60 Jahren berichtet SCHÖNER WOHNEN, Europas größtes Wohnmagazin, monatlich über Wohntrends, bietet Inspiration und Beratung zugleich. Seit über zwanzig Jahren fließt das umfangreiche Wissen und das Gespür für Trends der Einrichtungsexperten in die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion ein. Was damals mit Wandfarbe begann, hat sich zur größten Lizenzmarke im Living-Segment entwickelt. Die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion beinhaltet Produkte in den Bereichen Farben, Heimtextilien, Fensterdekoration, Sicht- und Sonnenschutz, Fliesen, Bodenbeläge, Teppiche, Tapeten, Leuchten und Möbel sowie ab Mitte 2021 auch Outdoor-Möbel und -Textilien. In Kooperation mit aktuell über 20 namhaften Lizenzpartnern entstehen Produkte, die aktuelle Trends widerspiegeln. Mit den Designs der Kollektion lassen sich alle Wohnräume ganzheitlich gestalten und stilvoll, zeitlos und modern einrichten. Alle Produkte der Kollektion sind aufeinander abgestimmt, gut kombinierbar und machen das Einrichten dadurch besonders leicht. Die Produkte der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion sind im Bau-, Fach- und Möbelmarkt sowie in ausgewählten Online-Shops und im SCHÖNER WOHNEN-Shop erhältlich. Somit begleitet und berät SCHÖNER WOHNEN Leser*innen und Konsument*innen von der Inspiration bis zur Verwirklichung. Informationen, Kataloge und Händleradressen gibt es unter: schoener-wohnen-kollektion.de

