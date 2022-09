KfW unterzeichnet Zuschussvertrag in Höhe von 30 Mio. EUR für Wohnraum für Binnenvertriebene in der Ukraine

Frankfurt am Main (ots) - - Mittelständisches Geschäftsklima sinkt zum dritten Mal in Folge - Geschäftslageurteile bröckeln weiter ab, Erwartungen fast auf Allzeittief - Deutschland steht am Beginn einer technischen Rezession Die Mischung aus explodierenden Energiekosten, schwindender Kaufkraft, großen Unwägbarkeiten hinsichtlich der Versorgung mit Erdgas und dem anhaltenden Krieg in der Ukraine vergiftet zunehmend ...

