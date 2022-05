KfW unterzeichnet weiteren Kreditvertrag in Höhe von 150 Mio. EUR zur Unterstützung der Ukraine: Wirtschaftliches Nothilfeprogramm

Frankfurt am Main (ots) - - 44 % der Unternehmen beklagen im April eine Beeinträchtigung der Geschäftstätigkeit aufgrund von fehlendem Fachpersonal - Dienstleistungssektor am stärksten betroffen, Mangel im Verarbeitenden Gewerbe so hoch wie seit 30 Jahren nicht - Neue Befragung von KfW Research: Hälfte der ...

mehr