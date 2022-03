KfW stockt Hilfsprogramm für Kommunen zur Unterbringung von Geflüchteten auf 500 Mio. EUR auf

Frankfurt am Main (ots) - - Prämiert werden Projekte in den Kategorien "Energetische Stadtsanierung", "Digitale Bildung" und "Soziales und bezahlbares Wohnen" - Online-Bewerbungsfrist verlängert bis zum 5.April - Teilnehmen können Kommunen oder Unternehmen in kommunaler Trägerschaft - Insgesamt 45.000 EUR ...

mehr