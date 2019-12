KfW

KfW Bankengruppe und GEFA BANK GmbH unterzeichnen Globaldarlehen über 250 Mio. EUR zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen

Frankfurt (ots)

- Ab sofort können kleine und mittlere Unternehmen von attraktiven Leasingkonditionen für betriebliche Neuanschaffungen profitieren - Die KfW Bankengruppe und die GEFA BANK vertiefen mit dem 7. Globaldarlehen ihre langjährige Partnerschaft im Bereich der Leasingförderung für den Mittelstand in Deutschland

Die KfW und die GEFA BANK GmbH haben im November in Frankfurt am Main einen Globaldarlehensvertrag für Leasingfinanzierungen über 250 Mio. EUR unterzeichnet. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Freiberufler profitieren bei betrieblichen Neuanschaffungen von attraktiven Leasingkonditionen durch die GEFA BANK und die günstige Refinanzierung durch die KfW. Förderberechtigt sind Unternehmen, Selbstständige und Angehörige freier Berufe mit einem Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. EUR, die ihren Sitz in Deutschland haben. Private Anschaffungen sind von einer Förderung ausgenommen.

Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW: "Wir freuen uns, die erfolgreiche langjährige Beziehung zur GEFA über dieses neue Globaldarlehen weiter zu festigen. Mit der GEFA können wir auf einen exzellenten Partner mit regionaler Expertise zählen, der in der Lage ist auch ein Volumen von 250 Mio. EUR am Markt zu platzieren. Zugleich unterstreicht dieser Abschluss die wachsende Bedeutung des Instruments Leasing innerhalb unserer Förderprodukte für Unternehmen."

Dr. Albrecht Haase, Geschäftsführer der GEFA BANK GmbH: "Unsere Partnerschaft mit der KfW ist für unsere Kunden, den deutschen Mittelstand, Gold wert. Mit der neuen Tranche, die sich nahtlos an die letzte Tranche anschließt, leisten wir gerne weiterhin unseren Beitrag zur Unterstützung der "real economy".

Über die GEFA BANK

Die GEFA BANK zählt mit einem Neugeschäft von mehr als 2,5 Mrd. Euro (2018) und einer 70-jährigen Markterfahrung zu Deutschlands führenden Anbietern in der Absatz- und Investitionsfinanzierung mobiler Wirtschaftsgüter. Die 100%ige Tochter des international agierenden Bankenkonzerns Societe Generale stellt eine breite Palette an Finanzierungsprodukten, u.a. Leasing, Kredit, Mietkauf sowie Einkaufs- und Mietparkfinanzierung für den deutschen Mittelstand zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die GEFA BANK Tages- und Festgeldlösungen für Privat- und Geschäftskunden an.

Ihr Pressekontakt bei der GEFA: Dagmar Uhlenbrock, Tel. 0202/382-572, dagmar.uhlenbrock@gefa.de.

Über die KfW

Die KfW ist eine der führenden Förderbanken der Welt. Mit ihrer jahrzehntelangen Erfahrung setzt sich die KfW im Auftrag des Bundes und der Länder dafür ein, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Lebensbedingungen weltweit zu verbessern. Allein 2018 hat sie dafür ein Fördervolumen von 75,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Ihr Pressekontakt bei der KfW: Christine Volk, Tel: 069 7431 3867, christine.volk@kfw.de.

