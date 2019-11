KfW

KfW und Plattform CAPVERIANT der pbb kooperieren bei Kommunalfinanzierung

- Prüfung kommunaler Finanzierungsvorhaben auf Förderfähigkeit auf neuer Kommunalfinanzierungsplattform - Start mit KfW-Programm IKK - Investitionskredit Kommunen

Die KfW und die Kommunalfinanzierungsplattform CAPVERIANT, eine Tochtergesellschaft der pbb Deutsche Pfandbriefbank, wollen zukünftig noch enger zusammen arbeiten. Dazu haben die beiden Partner einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Ab dem 07. November 2019 können Kunden von CAPVERIANT Finanzierungsvorhaben auf Förderfähigkeit durch die KfW prüfen lassen und gegebenenfalls weiteren Kreditbedarf sofort mit großer Reichweite über CAPVERIANT ausschreiben.

In einem ersten Schritt können Kunden das KfW-Programm IKK - Investitionskredit Kommunen wählen, mit dem die KfW Investitionsvorhaben von Kommunen und kommunalen Zweckverbänden fördert. Zukünftig sollen weitere Förderprogramme der KfW über CAPVERIANT verfügbar sein. Aktuell zeigt CAPVERIANT bereits die Programme der KfW als kommunaler Förderpartner, nun erfolgt eine Integration in die Funktionalität "Fördermittelsuche" auf der Plattform. CAPVERIANT strebt vergleichbare Kooperationen auch mit anderen Förderbanken an.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit der KfW unser Serviceangebot für Kommunen erweitern zu können und so gleichzeitig neue digitale Vertriebswege für Fördermittel zu generieren." sagte Michael Spiegel, CEO der CAPVERIANT GmbH.

Das für das inländische Fördergeschäft zuständige Vorstandmitglied der KfW, Dr. Ingrid Hengster, ergänzte: "Die Kommunen in Deutschland stehen vor großen Herausforderungen bei der Modernisierung ihrer Infrastruktur. Bei der Finanzierung können wir ihnen ein starker Partner sein. Durch unsere Zusammenarbeit mit CAPVERIANT möchten wir den Weg der Kommunen zum passenden Förderkredit verkürzen. Zugleich ist diese Kooperation ein weiterer Baustein bei der Digitalisierung unseres Förderangebots in Deutschland."

CAPVERIANT ist im Mai 2018 im deutschen Markt gestartet. Die Plattform vermittelt Angebot und Nachfrage im Markt für Kommunalfinanzierung. Sie soll die Markt- und Preiseffizienz durch digitale Reichweite und Transparenz verbessern und erlaubt der öffentlichen Hand als Kreditnehmer und institutionellen Investoren als Kreditgeber, ihre jeweiligen Prozesse zu digitalisieren. Außerdem unterstützt CAPVERINAT die Ausschreibungs- und Investitionsprozesse durch zusätzliche Dienstleistungen, die mit der Zeit ausgebaut werden. Seit April 2019 ist die Plattform auch in Frankreich aktiv. Aktuell sind über 100 Kommunen und Investoren zugelassen oder befinden sich im Zulassungsverfahren für die Nutzung von CAPVERIANT. Das ausgeschriebene Volumen wächst beständig an und beträgt derzeit bereits über 1,4 Mrd. Euro.

