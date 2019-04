KfW

Gemeinsame Presseerklärung: 1 Jahr Gründerplattform: Vor einem Jahr gestartet, heute als digitales Gründungstool etabliert bei über 500.000 Gründungsinteressierten

Berlin, Frankfurt am Main (ots)

Durchgängig digital gründen mit regionalem Netzwerk - das zeichnet die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie der KfW initiierte Gründerplattform aus. Das kostenfreie Angebot trifft genau den Bedarf der Gründungswilligen. Dies belegen die stark wachsenden Besuchs- und Nutzerzahlen sowie die zahlreichen Gründungen, die die Nutzerinnen und Nutzer mit Hilfe der Gründerplattform realisieren.

Mehr als eine halbe Million Menschen haben die Gründerplattform seit Start besucht. Eine digitale Plattform organisiert den Gründungsprozess - diesen Nutzen schätzen die über 30.000 registrierten Gründerinnen und Gründer sehr. Es geht von der Ideenfindung über die Geschäftsmodell- und Businessplanentwicklung bis hin zur konkreten Finanzierungsanfrage.

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie: "Die Gründerplattform ist ein wichtiger Baustein der von mir gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden gestarteten Gründungsoffensive "GO!". Sie begleitet Gründungswillige umfassend und digital auf ihrem Weg in die Selbständigkeit. Menschen, die sich selbständig machen, stärken mit ihren Ideen, Produkten und Dienstleistungen unsere Soziale Marktwirtschaft. Sie verdienen unsere Wertschätzung."

Die Gründerplattform bietet für alle Branchen - vom klassischen Handwerk bis zur spezialisierten, digitalisierten Dienstleistung Tipps, Tools und Beratung für jedermann und für jedes Alter. "Wir brauchen mehr Gründerinnen und Gründer, die mit Mut zur Selbständigkeit und ihrer Begeisterung die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. Mit unserem Engagement bei der Gründerplattform gehen wir mit der KfW neue Wege und denken Förderung neu", sagt Dr. Ingrid Hengster, Mitglied des Vorstandes der KfW.

Die Unterstützung für die Gründerplattform aus den Reihen der deutschen Gründungsförderer ist breit. Schon über 500 Partner zählt die Plattform. Darunter sind alle Förderbanken und Bürgschaftsbanken der Länder, mehr als 50 Prozent aller Kammern, jeweils deutlich über 100 Sparkassen und Volksbanken sowie etliche private Banken und regionale Wirtschaftsförderer.

Über die Gründerplattform www.gruenderplattform.de

Das Bundeswirtschaftsministerium und die KfW begleiten die Plattform konzeptionell und binden wichtige Partner im Umfeld der Gründungsunterstützung ein. Die inhaltliche und technische Entwicklung sowie den Betrieb übernimmt die BusinessPilot GmbH. Die Plattform lebt von der Kooperation und engen Zusammenarbeit dieser drei Partner. Sie eint das Ziel, Gründen in Deutschland einfacher zu machen und dadurch mehr Menschen zu diesem Schritt zu ermutigen. Für Nutzerinnen und Nutzer verkürzt die vernetzte digitale Infrastruktur die Wege: Nach Eingabe der Postleitzahl finden sie zum Beispiel sofort passende Bank- oder Förderinstitute in ihrer Nähe. Sie können direkt mit den Partnern interagieren und ihr Gründungsvorhaben frühzeitig prüfen lassen. Die Plattform möchte zum Gründen motivieren und zeigt viele Mut machende Beispiele: In Videos beschreiben erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, wie sie den Start geschafft haben.

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM)

Tel. +49 (0)69 7431 4400, Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: presse@kfw.de, Internet: www.kfw.de



Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Scharnhorststraße 34-37

10115 Berlin

www.bmwi.de

Pressestelle

+49 30 18615 6121 und 6131

+49 30 18615 7020

pressestelle@bmwi.bund.de

Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell