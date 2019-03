KfW

Gemeinsame Presseerklärung - Gründungsoffensive: KfW und Bund starten Venture Debt-Finanzierung für innovative Unternehmen in der Wachstumsphase

Frankfurt am Main (ots)

- Neues Kreditprogramm zur Fremdfinanzierung von jungen technologieorientierten Wachstumsunternehmen - KfW stellt jährlich insgesamt 50 Mio. EUR für gemeinsame Finanzierungen mit privaten Kreditgebern bereit - Der Bund übernimmt in den ersten fünf Jahren eine 95%ige Absicherung der hieraus resultierenden Risiken

Die KfW und der Bund erweitern im Rahmen der "Tech Growth Fund-Initiative" das Angebot von Wachstumsfinanzierung in Deutschland mit einem neuen Finanzierungsinstrument: Das KfW-Programm Venture Tech Growth Financing bietet nun technologisch innovativen und schnell wachsenden Unternehmen, die über ein belastbares und aussichtsreiches Geschäftsmodell verfügen, Kredite zur Finanzierung des weiteren Wachstums an. In dem auf mindestens fünf Jahre angelegten Programm stellt die KfW jährlich insgesamt 50 Mio. EUR bereit. In den ersten fünf Jahren werden 95% der hieraus resultierenden Risiken durch den Bundeshaushalt abgesichert. Als fester Bestandteil der Gründungsoffensive, ergänzt das neue Kreditprogramm das auf Fonds-Investments ausgerichtete Eigenkapitalgeschäft der im Herbst 2018 gegründeten Tochtergesellschaft KfW Capital.

Dr. Ulrich Nussbaum, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: "Innovative Wachstumsunternehmen machen mit ihren Produkten und Dienstleistungen den Wirtschaftsstandort Deutschland stark und die Soziale Marktwirtschaft zukunftsfähig. Als ein Bestandteil der Gründungsoffensive hat Bundesminister Altmaier angekündigt, mehr Wagniskapital für Start-ups bereitzustellen. Das passiert nun mit dem Start des KfW-Programms "Venture Tech Growth Financing". Wir erhoffen uns davon einen wichtigen Impuls für die Belebung des in Deutschland noch sehr schwach entwickelten Venture-Debt-Marktes. Dieses Marktsegment stellt einen wichtigen Baustein eines funktionierenden Wagniskapitalmarktes dar und gewährleistet, dass in allen Phasen der Unternehmensentwicklung innovativer Unternehmen ausreichend Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen."

Dr. Jörg Kukies, Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen: Junge innovative Unternehmen, die erfolgreich wachsen können, tragen zum Erhalt unserer Wettbewerbsfähigkeit und zur Sicherung hochqualitativer Arbeitsplätze in Deutschland bei. Unser Ziel ist es, dass ihnen in allen Phasen ihrer Entwicklung ausreichend Kapital zur Verfügung steht. Die Bundesregierung hat bereits durch zahlreiche Maßnahmen zur Stärkung des Wagniskapitalmarktes beigetragen. Es fehlt jedoch in Deutschland noch an ausreichendem Finanzierungskapital vor allem in der Wachstumsphase. Hierzu zählt auch Venture Debt - einem Bindeglied zwischen Wagniskapitalfinanzierung und klassischer Bankenfinanzierung, das an Bedeutung gewinnt. Mit dem neuen Venture Tech Growth Financing Programm werden wir zusammen mit privaten Investoren diesen erfolgversprechenden Nischenmarkt in Deutschland weiter entwickeln.

Ingrid Hengster, die für das inländische Fördergeschäft der KfW verantwortliche Vorständin der KfW sagt: "Innovative, wachstumsstarke Technologieunternehmen finden in Deutschland immer noch ein zu geringes Angebot an Wachstumskapital. Das gilt nicht nur für Beteiligungskapital, sondern auch für ein spezifisches Kreditangebot, mit dem Unternehmen die letzte Stufe ihres Wachstums vor Break Even zünden können und das wir jetzt mit dem neuen Programm stärken wollen. Wir freuen uns darauf, den Bund mit unserem Finanzierungs-Know-how dabei zu unterstützen, die Finanzierungspalette für Wachstumsfinanzierung in Deutschland zu komplettieren. Mit unserem neuen Programm setzen wir auch ein Signal an private Kapitalgeber, um gemeinsam den Venture Debt-Markt in Deutschland mit Direktinvestitionen in die Unternehmen zu entwickeln."

Voraussetzung für eine Finanzierung aus dem KfW-Programm Venture Tech Growth Financing ist die Einbindung eines privaten Kreditgebers als Finanzierungspartner mit einem Finanzierungsanteil von in der Regel 50 % zu gleichen Bedingungen ("pari passu"). Zudem müssen bereits private Risikokapitalgeber (Venture Capital) am Unternehmen beteiligt sein. Die Mittel werden zu Marktkonditionen direkt dem Unternehmen bereitgestellt. In Abgrenzung zu dem neuen KfW-Kreditprogramm fokussiert sich die Tochtergesellschaft KfW Capital auf die Eigenkapitalbeteiligung in Venture Capital- und Venture Debt-Fonds.

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Scharnhorststraße 34-37 10115 Berlin www.bmwi.de Pressestelle TEL.: +49 30 18615 6121 und 6131 FAX: +49 30 18615 7020 E-MAIL: pressestelle@bmwi.bund.de

Pressekontakt:

KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt

Kommunikation (KOM),

Wolfram Schweickhardt

Tel. +49 (0)69 7431 1778,

Fax: +49 (0)69 7431 3266,

E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de,

Internet: www.kfw.de

Original-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell