Melanie Kehr startet zum 1. März als Vorstandsmitglied bei der KfW Bankengruppe

Frankfurt am Main (ots)

Melanie Kehr wird ab dem 1. März 2019 dem Vorstand der KfW Bankengruppe angehören und die Aufgabenbereiche Informationstechnologie und Transaktionsmanagement verantworten. Am 27.02.2019 wurde Melanie Kehr durch den Beschluss des KfW-Verwaltungsrats zum Mitglied des Vorstands bestellt.

Vor ihrem Eintritt als Generalbevollmächtigte in die KfW Bankengruppe am 1. September 2018 hatte Melanie Kehr die Funktion des Chief Information Officer (CIO) in der Bayerischen Landesbank inne und leitete den Bereich Informationstechnologie. Zuvor verantwortete sie langjährig bei der Unternehmensberatung Accenture die Weiterentwicklung von Informationstechnologien für Banken, die letzten Jahre als Managing Director.

"Melanie Kehr ist eine hervorragend qualifizierte Expertin mit langjährigen Erfahrungen im Bereich der IT von Banken. Sie ist eine Bereicherung für unser Vorstandsteam. Gemeinsam werden wir gestärkt die großen Herausforderungen der Digitalisierung angehen", sagt Dr. Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.

Den Lebenslauf und Pressebilder finden Sie auf der Internetseite der KfW unter www.kfw.de/vorstand

