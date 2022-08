Am Horn von Afrika droht eine dramatische Hungersnot. 365.000 Kinder könnten noch in diesem Jahr an Unterernährung sterben. Die Kindernothilfe unterstützt zusammen mit ihren Partnerorganisationen in besonders betroffenen Gebieten in Äthiopien, Kenia und Somaliland notleidende Kinder und ihre Eltern mit frischem Trinkwasser, Nahrungsmitteln, Zusatznahrung für Kinder und stillende Mütter und dringend benötigten ...

mehr