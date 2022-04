Kindernothilfe e.V.

Auszeichnungen: Kindernothilfe gehört zu den besten deutschen Arbeitgebern für Nachwuchstalente

Duisburg (ots)

Die Kindernothilfe wurde dieses Jahr erneut von der Unternehmensberatung CLEVIS im Rahmen des Future Talents Reports ausgezeichnet. Sie belegt Platz 1 der Organisationen mit der am besten bewerteten Arbeitgeberqualität und gehört zudem zu den zehn besten deutschen Arbeitergebern für Nachwuchstalente. "Wir sind enorm stolz über die erneuten Auszeichnungen", so Vorstandsmitglied Jürgen Borchardt "und dankbar für die großartige Bewertung und positiven Rückmeldungen unserer Praktikantinnen, Praktikanten und Werkstudierenden. Ihre Unterstützung im Alltag wissen wir sehr zu schätzen."

Die Unternehmensberatung hat ihren zwölften Future Talents Report, die deutschlandweite größte Praktikantenstudie, veröffentlicht und gibt Einblicke in eine neue "Mitarbeiter-Generation". Demnach planen 90 Prozent der befragten Praktikantinnen und Praktikanten deutlich langfristiger beim Arbeitgeber und mit ihm in Kontakt zu bleiben. Jeder Fünfte wünsche sich gleich im Anschluss eine Festanstellung. "Diesen Trend sehen wir schon seit einiger Zeit bei uns. Allein im vergangenen Jahr lag der Anteil der Mitarbeitenden, die vor ihrem Eintritt ein Praktikum bei uns absolviert haben, bei 19 Prozent", so Petra Niederau, Head of Human Relations der Kindernothilfe.

Die Folge: Familienfreundliche Arbeitsbedingungen rücken mehr ins Blickfeld der jungen Generation, die ihre Berufswahl vorausschauend plant, so die Studie. "Auch wir legen als familienfreundliche Organisation großen Wert darauf, unseren Mitarbeitenden die bestmöglichen Bedingungen für ihre Zukunftspläne zu bieten", betont Janina Menzer, HR-Managerin bei der Kindernothilfe.

Noch vor Unternehmen wie Dr. Oetker oder Porsche belegt die Kindernothilfe Platz eins beim Ranking der Arbeitgeberqualität. Diese wurde an verschiedenen Facetten der Arbeitszufriedenheit gemessen wie die allgemeine Zufriedenheit, die Quote an Weiterempfehlungen und das Erfüllen von Erwartungen. Weit vorne auf Platz sieben liegt die Kindernothilfe beim Markenimage, das die Außenwahrnehmung von Unternehmen widerspiegelt.

Die Kinderrechtsorganisation bietet regelmäßig in ihrer Geschäftsstelle in Duisburg in allen Bereichen Praktikumsstellen an. Weitere Informationen gibt es unter: https://www.kindernothilfe.de/jobs-und-karriere

