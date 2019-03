Kindernothilfe e.V.

Nach Wirbelsturm Idai: Kindernothilfe startet Hilfsmaßnahmen in Simbabwe

Duisburg (ots)

Die Kindernothilfe leistet Soforthilfe in Höhe von 100.000 Euro für die Opfer des Wirbelsturms Idai in Simbabwe und ruft zu Spenden auf. Für kleine Kinder und alte Menschen ist die sofortige Versorgung mit Essen und sauberem Trinkwasser überlebenswichtig.

Hunderttausende Menschen sind durch den Wirbelsturm Idai obdachlos geworden, Felder und Häuser sind zerstört oder stehen unter Wasser. Die hygienische Lage und Versorgung mit Medikamenten in den südostafrikanischen Ländern Mosambik, Simbabwe und Malawi sind katastrophal. Besonders Kinder sind von Krankheiten bedroht und dringend auf sauberes Trinkwasser, Kleidung und den Aufbau von Hilfsunterkünften angewiesen.

In einem ersten Schritt verteilen lokale Partnerorganisationen der Kindernothilfe in Simbabwe in den Regionen Chimanimani und Chipinge Lebensmittel, Sanitätsartikel und Tabletten zur Wasseraufbereitung an 2.500 Kinder und ihre Eltern.

Für weitere Hilfsmaßnahmen ruft die Kindernothilfe zu Spenden auf: Zweck: Wirbelsturm Idai/WW0031 Spendenkonto Kindernothilfe e.V. Bank für Kirche und Diakonie eG (KD-Bank) IBAN: DE92 3506 0190 0000 4545 40

Die Kindernothilfe ist seit 2010 in Simbabwe aktiv. Zurzeit unterstützt sie dort über lokale Partnerorganisationen rund 57.200 Kinder und Jugendliche.

Für den transparenten Umgang mit Spendengeldern wird der Kindernothilfe seit 1992 regelmäßig das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für Soziale Fragen verliehen.

Die Kindernothilfe ist Mitglied im Bündnis Entwicklung Hilft.

Pressekontakt:

Angelika Böhling, Pressesprecherin

Angelika.Boehling@kindernothilfe.de

Tel.: 0203.7789-230

mobil: 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell