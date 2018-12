Kindernothilfe: 60 Jahre Einsatz für Kinder und ihre Rechte

Duisburg (ots) - Unter dem Motto "Kinderrechte dürfen keine Träume bleiben" feiert die Kindernothilfe im kommenden Jahr ihr 60. Jubiläum. Mit zahlreichen Aktionen, vom 1. Kindernothilfe Neujahrslauf bis zu einer 60-Kilometer-Wanderung quer durch das Ruhrgebiet, macht die Kinderrechtsorganisation mit Sitz in Duisburg im Jubiläumsjahr auf die nach wie vor schwierige Situation von Millionen Kindern weltweit aufmerksam.

"Wir haben die Kindernothilfe seit 60 Jahren als kompetenten Ansprechpartner als international tätiges Kinderhilfswerk in unserer Stadt, die sich auch hier dafür einsetzt, dass Kinder vor Gewalt und Missbrauch geschützt werden", würdigt Oberbürgermeister und Kindernothilfe-Botschafter Sören Link das Wirken.

Angetreten war die Kindernothilfe 1959, um Not leidenden Kindern in Indien zu helfen. Mit fünf Patenschaften begann die Hilfe, die Mädchen und Jungen eine Ausbildung und einen Platz im Schülerwohnheim sicherte. "Seitdem hat die Kindernothilfe 5.300 Projekte von lokalen Partnerorganisationen gefördert und dadurch rund 7,1 Millionen Kinder und Jugendliche vor Gewalt und Ausbeutung geschützt, ihnen einen Schulbesuch ermöglicht und für ihre Gesundheit und Ernährung gesorgt", sagt Katrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe.

"Jedes Kind hat das Recht gesund und behütet aufzuwachsen, gefördert zu werden und seinen Platz in der Gesellschaft zu finden", so Katrin Weidemann weiter. "Mit den zusätzlichen Einnahmen im Jubiläumsjahr wollen wir deshalb insbesondere Projekte fördern, die Kindern die Teilhabe am Leben ermöglichen."

Zum Tag des Ehrenamts erinnert Gründungsmitglied Lüder Lüers (92) an die Anfänge der Kindernothilfe und betont, dass ein Traum nur dann wahr werden kann, wenn Menschen gemeinsam für eine Sache einstehen. Rund 1.000 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich bundesweit für die Ziele der Kindernothilfe. Prominente Botschafterinnen sind u.a. Christina Rau und Natalia Wörner.

Weitere Infos und Anmeldung zu Aktionen unter www.60jahre-kindernothilfe.de

Hinweis: Fotos zum Download

Den Zugang zum öffentlichen Bereich unserer Mediendatenbank können Sie ohne Benutzerkonto nutzen (nachdem Sie unsere Nutzungsbedingungen anerkannt haben). Über "öffentlicher Zugang ohne Benutzerkonto" gelangen Sie zur "medienpinnwand", von dort über "zur Kategorie" weiter zum Gastzugang. Dort stellen wir im Gastbereich unsere aktuellen Bilder zur Verfügung.

www.kindernothilfe.de/mediendatenbank

Kontakt:

Angelika Böhling

Pressesprecherin

Tel. 0178.8808013

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell