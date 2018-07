Provinz Chiang Rai/Duisburg (ots) - Seit Tagen hält die Rettung der zwölf Jungen, die mit ihrem Fußballtrainer in einer Höhle in Thailand eingeschlossen sind, die Kinder im benachbarten "Kinderhaus am schönen Berg" in Atem. In dem Waisenhaus der Kindernothilfe-Partnerorganisation BAAN DOI leben Schulfreunde der Eingeschlossenen. Um ihnen Mut zu machen, haben sie kleine Geschenke vorbereitet: eine Taschenlampe, Kekse, einen Apfel und Sojamilch. Das soll sie stark machen, damit sie heil den Weg aus der Höhle finden.

Ein paar Kinder haben ihren Fußballfreunden vom MUU PA ("Wildschwein-Team") außerdem Briefe geschrieben. In einem steht: "Für meinen Freund Aran. Hast du Angst? Weißt du, du fehlst mir. Bitte komm schnell nach Hause, damit wir wieder gemeinsam Fußball spielen können. Ich schenke dir einen Fußball, wenn du wieder da bist. Bis bald - dein Freund Tam."

Vorgestern haben die Kinder ihre kleinen gepackten Päckchen dem Bürgermeister überreicht. Er hat ihnen versichert, dass er sich persönlich für die Übermittlung einsetzen wird. Als gestern die ersten vier Jungen unversehrt aus der Höhle geborgen werden konnten, war die Freude im Kinderhaus am schönen Berg riesig. Jetzt fiebern alle der Rettung der restlichen Jungen entgegen.

Auch in der Kindernothilfe-Geschäftsstelle verfolgen die Mitarbeitenden gespannt die Rettungsaktion, die mittlerweile wieder im vollen Gang ist. "BAAN DOI hält uns auf dem Laufenden über die Entwicklung vor Ort. Wir sind in Gedanken bei den Jungen, ihrem Trainer und bei allen Helfern", so Steffi Geich-Gimbel, bei der Kindernothilfe u. a. zuständig für Thailand.

Die Kindernothilfe unterstützt in Thailand neun Projekte mit rund 10.000 Kindern und Jugendlichen. Schwerpunkte sind v. a. der Schutz vor Missbrauch und sexueller Ausbeutung sowie Lobby- und Advocacy-Arbeit für Kinderrechte.

Fotos unter http://ots.de/ksppOh. Abdruck kostenlos. Urheber: BAAN DOI

