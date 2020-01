Spielwarenmesse eG

Innovative Produkte, wertvolles Toy Know-how und erweiterte Services - 71. Spielwarenmesse startet mit Schwung ins neue Businessjahr

Nürnberg (ots)

Mit der Spielwarenmesse steht Fachbesuchern aus aller Welt das Top-Event der Branche bevor. Vom 29. Januar bis zum 2. Februar erhalten sie auf dem Nürnberger Messegelände trendige Produktinnovationen, kreative Geschäftsideen und wertvolle Expertentipps. Der Veranstalter, die Spielwarenmesse eG, bespielt erneut die komplette Fläche von 170.000 m². Eine umfangreiche Marktübersicht bieten 2.843 führende Key-Player und erfolgversprechende Startups aus 70 Ländern - der internationale Anteil an Ausstellern liegt bei 78%.

Zwölf Produktgruppen in 18 Hallen sorgen für eine einzigartige Auswahl an Trends und Neuheiten. Als Spiegelbild der Branche bildet die Spielwarenmesse mit einer Million Produkten den kompletten Markt ab - und das an einem Ort. Darüber hinaus erwartet die Fachbesucher ein umfangreiches Angebot an Lizenzthemen und Vorträgen sowie die Präsentation der drei Trends: Produkte der Strömung "Toys for Future" fördern das Umweltbewusstsein oder sind aus ökologischen Materialien nachhaltig gefertigt. Bei "Digital goes Physical" treffen Kinder auf Stars und Inhalte, die sie aus der digitalen Welt kennen. Spielwaren des Trends "Be You!" fördern die individuellen Fähigkeiten von Menschen mit Erkrankungen und sensibilisieren für einen toleranten Umgang miteinander.

Um den Händlern und Einkäufern ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, baut die Spielwarenmesse ihre Serviceleistungen immer weiter aus. Dazu gehört ein neuer Erlebnisbereich mit interaktiver Social Media Station, kurzweiligen Spielen und einem kulinarischen Bereich samt Sitzgelegenheiten.

"Die Spielwarenmesse bietet allen Branchenteilnehmern ein einzigartiges Umfeld, um Trends zu entdecken, innovative Sortimente kennenzulernen, Wissen zu vertiefen und den kommunikativen Austausch zu fördern. Kurzum: Auf der Weltleitmesse erhalten sie die passenden Instrumente, die fit für die Zukunft machen", sagt Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG.

