Namhafte Marken, inspirierende Aktionen: Fünfte Insights-X liefert Auftakt nach Maß

- Angesagte Neuaussteller in allen Produktgruppen - Erweiterte Angebote mit #Inspiration und InsightsTalks

Von Beginn an steht die Insights-X für eine qualitativ hochwertige PBS-Messe. Fachbesucher können sich an den kommenden vier Tagen selbst von der modernen, individuellen Ausrichtung überzeugen: Zum perfekten Orderzeitpunkt im Herbst präsentieren vom 9. bis zum 12. Oktober auf dem Nürnberger Messegelände 321 Aussteller aus 41 Ländern ihre Trends und Neuheiten. Sechs verschiedene Produktgruppen bilden das Papier-, Büro- und Schreibwarensegment in drei Hallen ab. Das Rahmenprogramm mit den beliebten Mitmachaktionen erweitert der Veranstalter, die Spielwarenmesse eG, um neue Services: die Sonderfläche #Inspiration und das Vortragsformat InsightsTalks.

"Die Insights-X ist bereits im letzten Jahr zur internationalen Markenmesse im PBS-Bereich gereift. Nun möchten wir unser maßgeschneidertes Konzept weiter vorantreiben, bei dem der Fokus klar auf Qualität liegt", erklärt Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG. Die Messeteilnehmer schätzen den frühen Termin im Oktober für die ideale Sortimentsplanung sowie die Stärke im Back-to-School Bereich. Besucher knüpfen entscheidende Geschäftskontakte, wobei sich die Aussteller Zeit für Gespräche nehmen. Die Insights-X erweist sich dadurch als äußerst effizient. Sie bietet einen umfassenden Sortimentsüberblick mit kurzen Laufwegen.

Branchengrößen und Startups bilden auf 26.000 m² die vielfältige PBS-Branche ab. Zu den namhaften Neuzugängen zählen beispielsweise Marabu ("Künstlerisch & Kreativ"), Jakob Maul ("Rund um den Schreibtisch") oder Rössler Papier ("Papeterie und Schenken"). Produkthighlights erfahren Händler und Einkäufer anhand der neuen Sonderfläche #Inspiration. "Anstelle von abstrakten Trends mit hochtrabenden Namen erhalten unsere Fachbesucher richtungsweisende Inspirationen für das eigene Ladengeschäft", weiß Marketing Director Christian Ulrich. Zum erweiterten Angebot auf der Insights-X zählen die InsightsTalks, wobei Experten über aktuelle Handelsthemen referieren. Hinzu kommen abwechslungsreiche Mitmach-Angebote.

