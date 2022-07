Deutsches Weininstitut GmbH

Eine Weincuvée ruft zum Zusammenhalt auf

Bodenheim (ots)

Die Deutsche Weinkönigin Sina Erdrich hat gemeinsam mit ihren Mitbewerberinnen zur letztjährigen Wahl der Deutschen Weinkönigin ein überregionales Weinprojekt für einen guten Zweck ins Leben gerufen: Die Weincuvée "Zusammenhalt", mit Rieslingweinen aus allen 13 deutschen Weinbaugebieten, die am 7. Juli im rheinhessischen Wörrstadt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

"Mit diesem Wein möchten wir die Botschaft aussenden, dass wir als Gesellschaft und vor allem auch in der Weinbranche zusammenhalten müssen. Gemeinsam können wir so viel bewegen! Das hat nicht zuletzt die Solidarität nach der Flutkatastrophe an der Ahr eindrucksvoll gezeigt", erklärte Sina Erdrich.

Die Cuvée umfasst ein Volumen von 1.300 Litern Riesling, die zu je einem Dreizehntel von den elterlichen Betrieben der ehemaligen Weinhoheiten oder einem unterstützenden Erzeuger aus den Gebieten gespendet wurden. "Bei der Weinauswahl haben wir auf gute Qualitäten in einheitlich trockener Geschmacksrichtung geachtet. Das Ergebnis ist ein schöner fruchtbetonter, rassiger Riesling, der auch ein gutes Reifepotenzial mitbringt", so die Weinfachfrau Erdrich.

Bei einem Verkaufspreis von 22,50 Euro pro 0,75 l-Flasche rechnen die Beteiligten mit Einnahmen im niedrigen fünfstelligen Bereich. Zudem ist geplant, drei Doppelmagnumflaschen des Weins zu versteigern.

Die Erlöse sollen über die Hilfsorganisation "Wine Saves Life e.V." zu 85 Prozent den flutgeschädigten Weinerzeugern an der Ahr zugutekommen. Zudem wollen die Initiatorinnen als Zeichen von Frauen für Frauen den verbleibenden Teil der Einnahmen an die Organisation "Frauen gegen Gewalt e.V." spenden.

Die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstitut (DWI), Monika Reule, lobte bei der Weinpräsentation in Wörrstadt das tolle Engagement der Deutschen Weinkönigin sowie ihrer Mitstreiterinnen und sagte ihnen die volle kommunikative Unterstützung durch das DWI zu. "Das ist ein großartiges Projekt mit einer ebenso wichtigen wie klaren Botschaft, die über die Weinbranche hinaus Gehör verdient", betonte Reule.

Alle Beteiligten wollen ihr gemeinschaftliches Weinprojekt in den nächsten Jahren fortführen. Dafür habe man sich die Wortmarke "Zusammenhalt" sogar schützen lassen, erklärte die Deutsche Weinkönigin.

Die Deutschlandcuvée "Zusammenhalt" ist ab sofort über die Webseite www.zusammenhalt.info erhältlich, die zudem alle wichtigen Informationen zu dem Weinprojekt bereithält.

