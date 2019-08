Aslihan Aslan verstärkt den Vertrieb bei news aktuell (Schweiz)

news aktuell (Schweiz) AG

Zürich

Ab sofort unterstützt Aslihan Aslan als Junior Account Managerin den Vertrieb bei news aktuell (Schweiz) AG. Die Thurgauerin wird sich vorrangig um Kunden aus der französischsprachigen Schweiz kümmern.

Nach einer Ausbildung zur Detailhandelsfachfrau und dem anschliessend erworbenen Handelsdiplom absolvierte Aslan ein Studium zur Tourismusfachfrau in Zürich. Erste Erfahrungen in der PR sammelte die begeisterte Ausdauersportlerin bei Panta Rhei PR, wo sie PR- und Marketing-Massnahmen in inhaltlicher, organisatorischer und redaktioneller Hinsicht betreute.

"Aslihan Aslan bringt ganz wichtige Erfahrungen aus der PR und dem Dienstleistungssektor mit. Ihre Kenntnisse in den Bereichen Social Media, Influencer Marketing und Medienarbeit, aber auch aus der Konzeption von PR- und Marketingkooperationen sind wertvoll für uns und unsere Kunden" sagt news aktuell (Schweiz) AG Geschäftsführer Eljub Ramic.

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.

