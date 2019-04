news aktuell (Schweiz) AG

news aktuell (Schweiz) verstärkt Medienrecherche mit Jan Philipp Oelkers

Zürich (ots)

Ab sofort verstärkt Jan Philipp Oelkers (32) die news aktuell Schweiz AG in dem Bereich Medienrecherche. Das Medienrecherche-Team hält die Datensätze von weltweit über 750.000 Journalisten, Bloggern und Freelancern für das Medienverzeichnis renteria täglich auf dem neuesten Stand und baut die Daten kontinuierlich aus.

«Durch sein Studium der Sprach- und Kommunikationswissenschaften, seine internationale Erfahrung in der Kommunikationsbranche und seine Mehrsprachigkeit passt Jan Philipp Oelkers perfekt zu den Stellenanforderungen», sagt news aktuell Schweiz (AG) Geschäftsführer Eljub Ramic. «Ausserdem bringt Jan auch ein umfassendes Verständnis für Datenbanken mit und wird das Team sehr gut ergänzen.»

Jan Philipp Oelkers studierte Angewandte Sprachen mit Schwerpunkt mehrsprachige Kommunikation im Bachelor an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Während seines Studiums sammelte Jan Philipp Oelkers bereits verschiedene Erfahrungen in der Kommunikationsbranche, unter anderem bei der Stadler Rail AG in Bussnang im Bereich Unternehmenskommunikation. Neben Deutsch und Englisch spricht das Sprachtalent fliessend Französisch und Portugiesisch. Berufsbegleitend absolviert Jan Philipp Oelkers zurzeit ein Masterstudium an der ZHAW im Fach Organisationskommunikation.

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Journalisten. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kunden auf der Plattform www.presseportal.ch. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten rundet das Angebot ab. Somit werden weltweit alle relevanten Multiplikatoren erreicht, von Redaktoren, über digitale Influencer bis hin zu fachspezifischen Bloggern.

