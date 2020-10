INFOSYS

Mobile Health AG setzt bei der Markteinführung von Consilium Care(TM) auf Infosys

- Das HealthTech-Startup nutzt die umfassende Fachkompetenz von Infosys, um bessere Ergebnisse in der Fernbehandlung von Krebspatienten zu erzielen

Infosys (NYSE: INFY), weltweit führender Anbieter von digitalen Services und Dienstleistungen der nächsten Generation, unterstützt künftig die Mobile Health AG bei der schnellen Umsetzung der "Go-to-Market" (GTM)-Strategie von Consilium Care(TM). Die Plattform für elektronische Patientenberichte (electronically patient-reported outcomes / ePRO) des Schweizer HealthTech-Startups verbessert die Ergebnisse von Patienten, die sich einer Remote-Krebsbehandlung unterziehen. Im Rahmen der Partnerschaft stellt und verwaltet Infosys Cloud- und Infrastructure-Services für die Mobile Health AG über verschiedene Regionen hinweg. Darüber hinaus übernimmt Infosys das Management von Support, Sicherheit, Monitoring und Plattform.

Die Mobile Health AG wählte Infosys aufgrund der umfassenden Fachkompetenz und -erfahrung im Bereich Onkologie als Partner aus, um den kommerziellen Launch von Consilium Care(TM) über MS Azure zu unterstützen. Infosys hilft dem HealthTech-Startup dabei, die Qualität der Versorgung von Krebspatienten zu verbessern und ein digitales Gesundheitssystem mit hochwertigen Patientendaten und einer wertorientierten Preisgestaltung zu ermöglichen. Dies steht im Einklang mit der zentralen Geschäftsstrategie von Mobile Health: Sie zielt darauf ab, die Ergebnisse für Patienten, die sich einer Krebsbehandlung unterziehen, zu verbessern sowie die Zusammenarbeit zwischen Patienten und Pflegepersonal zu stärken.

Darüber hinaus prüft Infosys neue Partnerschaftsmöglichkeiten mit der Mobile Health AG, um gemeinsam die Plattform Consilium Care(TM) in den USA als Teil der Infosys Health Platform (IHP) zu vermarkten.

Frank Gulitz, CIO, Mobile Health AG: "Nach einem aufwändigen Auswahlverfahren fiel unsere Wahl auf Infosys als strategischen Partner für unsere Cloud-Provider Due Diligence, den globalen Aufbau von Microsoft Azure, sowie für den Infrastrukturbetrieb und Platform Application Managed Service. Infosys überzeugte vor allem durch seine bewährten Cloud Management Services sowie mit starken Security Consulting Offerings und Einblicken in die Gesundheitsbranche. Wir freuen uns, gemeinsam neue Märkte für Consilium Care(TM), unsere preisgekrönte CE-gekennzeichnete Plattform, zu erschließen."

Mohit Joshi, President Infosys: "Die ePRO-Plattform von Mobile Health birgt großes Potenzial für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung von Krebspatienten. Wir freuen uns darauf, bei der Optimierung und Standardisierung der Fernbehandlung mit Hilfe von Technologien behilflich zu sein. Die Partnerschaft richtet die öffentlichen CSPs auf die Anforderungen der Mobile Health AG aus und bietet gleichzeitig robuste, kosteneffiziente Cloud Services, Support und Sicherheit. Wir werden unseren Talentpool und unsere globale Präsenz weiterhin nutzen, um Anwendern und Patienten von Consilium Care(TM) herausragende Erfahrungen zu bieten und die Plattform zu einem echten Wertegenerator im Gesundheitswesen zu machen."

Über die Mobile Health AG

Die Mobile Health AG wurde 2014 von drei erfahrenen Experten aus den Bereichen Onkologie, Gesundheitspolitik und -industrie gegründet. Die Kombination aus studienorientierter Plattform-Entwicklung und der Fähigkeit, die Herausforderungen für Patienten und Betreuer auf dem Weg zum Krebspatienten zu minimieren, macht das Unternehmen einzigartig. Mit consilium care(TM) entwickelt das Unternehmen die führende digitale Plattform für ePROs und bringt Vorteile für Patienten, Anbieter und Ärzte. Mehrere Auszeichnungen der Industrie unterstreichen den einzigartigen Ansatz, Wissenschaft mit der Qualität der Versorgung zu verbinden (Lohfert-Award 2017, Innovation Qualité 2020 der Schweizerischen Ärztekammer FMH/SAQM).

Besuchen Sie www.consilium.care, um zu sehen, wie mobile Health AG dem Patienten eine Stimme gibt und warum sich Partner dem wachsenden Ökosystem anschließen.

Über Infosys

Infosys ist einer der weltweit führenden Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Das Unternehmen ermöglicht Kunden in 46 Ländern, ihre digitale Transformation zu realisieren. Mit beinahe vier Jahrzehnten Erfahrung im Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuert Infosys seine Kunden kompetent durch ihre digitale Reise. Infosys unterstützt Organisationen, die auf künstliche Intelligenz setzen, ihren Wandel schnell zu realisieren. Darüber hinaus liefert Infosys seinen Kunden agile digitale Technologien, mit denen sie eine hohe Leistung und Kundenzufriedenheit erreichen. Infosys aktualisiert seine Agenda hinsichtlich lebenslangen Lernens kontinuierlich. Der Anbieter baut digitale Fähigkeiten sowie Fachwissen auf und entwickelt Ideen basierend auf seinem Innovations-Ökosystem.

Besuchen Sie www.infosys.com, um herauszufinden wie Infosys (NYSE: INFY) Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, fit für die Zukunft zu werden.

