TÜV NORD GROUP: Die digitalisierte Welt sicher machen

Die TÜV NORD GROUP hat sich auch 2018 bei Umsatz, Ergebnis und weiteren relevanten Finanzkennzahlen gesteigert und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Der Umsatz erhöhte sich um knapp 45 Millionen auf 1.229,5 Mio. Euro, das EBIT stieg auf 80,2 Mio. Euro. "Mit der digitalen Vernetzung aller Lebensbereiche rückt die IT-Sicherheit immer weiter in den Fokus unserer Tätigkeiten", sagte Dirk Stenkamp, Vorsitzender des Vorstands, bei der Bilanzpressekonferenz in Hannover. "Wir sorgen dafür, dass Industrieroboter, selbstfahrende Autos und die Stromversorgung sicher funktionieren und gegen Cyberangriffe gehärtet sind."

Die wichtigsten Kennzahlen 2018: - Konzern-Umsatz gesteigert auf 1.229,5 Mio. Euro (plus 3,8 Prozent) - Betriebsergebnis (EBIT) wächst auf 80,2 Mio. Euro - Umsatzrendite, gemessen am EBIT: 6,5 Prozent - Anteil des Auslandsgeschäfts am Umsatz: 26,5 Prozent - Zahl der Vollzeit-Beschäftigten: Anstieg auf 10.780 (plus 241)

Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach hob die solide Finanzlage hervor: "Mit unserer positiven Nettofinanzposition sind wir im Branchenvergleich sehr gut positioniert. Wir verfügen über strategische Freiheitsgrade und können unsere Zukunft aktiv selbst gestalten. Dafür investieren wir gezielt in das Wissen unserer Mitarbeitenden, in neue Prüftechnologien und in die Digitalisierung, um das weitere Wachstum der TÜV NORD GROUP abzusichern und auszubauen."

Das größte Wachstum erzielte 2018 der Geschäftsbereich Mobilität, der seinen Umsatz um 6,6 Prozent auf 390,5 Mio. Euro steigern konnte (2017: 366,2 Mio. Euro). Verantwortlich dafür waren u. a. Zuwächse bei den Fahrzeug-Dienstleistungen an den bundesweit 200 TÜV STATIONEN und den 15.000 Partner-Autohäusern/Werkstätten.

Die gute Entwicklung der internationalen TÜV NORD-Tochtergesellschaften, insbesondere in China und Indien, haben zum Umsatzanstieg im Geschäftsbereich Industrie Service (559,9 Mio. Euro; 2017: 551,5 Mio. Euro) beigetragen. Im Inland ist die Kerntechniksparte Marktführer beim Anlagen-Rückbau und führender Gutachter für die Aufsichtsbehörden.

In einem weltweit schwierigen Marktumfeld hat sich der Geschäftsbereich Rohstoffe 2018 gut behauptet. Maßgeblich für das erwirtschaftete Umsatzplus (106,5 Mio. Euro; 2017: 96,0 Mio. Euro) waren Aufträge im Bereich Geo- und Anlagen-Engineering sowie in der seismischen Exploration. Zudem wurden unter der Führungsgesellschaft DMT die Engineering-Aktivitäten des Konzerns gebündelt.

Der Geschäftsbereich Bildung baute seine digitalen Bildungsangebote weiter aus. Der leichte Umsatzrückgang (101,2 Mio. Euro; 2017: 102,1 Mio. Euro) erklärt sich aus der plangemäßen Schließung der bergmännischen Berufskollegs in Recklinghausen und Bergkamen. Die TÜV NORD Akademie erzielte auch durch Seminare zur neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung eine starke Umsatzsteigerung.

Der Geschäftsbereich Aerospace hat sich weiter positiv entwickelt (Umsatz: 47,6 Mio. Euro; 2017: 45,9 Mio. Euro). Schwerpunkt der Tätigkeiten bildet die Planung, Konstruktion, Beschaffung und das Testen von Komponenten und Systemen für die Luft- und Raumfahrt. 2018 konnte das TÜV NORD-Tochterunternehmen ALTER TECHNOLOGY größere Aufträge von BOEING SPACE (Satelliten-Tests) und SAFRAN (Prüfung Leistungs-/Steuergeräte für die Turbine des neuen Airbus 320neo) akquirieren.

Auch der Geschäftsbereich Informationstechnologie wächst kontinuierlich (Umsatz: 18,6 Mio. Euro; 2017: 17,4 Mio. Euro). Im Stammgeschäft, der Prüfung und Zertifizierung von Hardware, IT-Infrastruktur und Anwendungssystemen, gelangen weitere Auftragsgewinne. Die 2018 neu gegründete TÜV NORD IT Secure Communications mit Sitz in Berlin startete sehr erfolgreich und konnte bereits im ersten Jahr einen behördlichen Großauftrag im Bereich digitale Telekommunikations- und IT-Netze einwerben.

Digitale Lösungen im Markt etabliert - KI ergänzt bereits heute das Wissen der Gutachter

Alle Geschäftsbereiche der TÜV NORD GROUP nutzen die digitale Transformation zur Entwicklung innovativer und effizienter Kundenlösungen. Ein Beispiel ist das Digital Monitoring System (DMS). Digital vernetzte Sensoren zeigen in Echtzeit an, wie hoch die mechanische Belastung stark beanspruchter Anlagen, wie zum Beispiel Kränen, ist. Nach einem erfolgreichen Pilotprojekt an einem Containerterminal im Hamburger Hafen kann die Technologie auch für die Windenergie oder an Straßenbrücken zum Einsatz kommen. "Mit DMS erkennen wir Materialermüdungen, bevor sie zu Schäden führen. Risiken zu minimieren heißt für uns, immer einen Schritt voraus zu sein und die Zukunft bereits heute sicher zu machen. Denn Sicherheit und Vertrauen bleiben auch in Zukunft die Basis allen Handelns", sagte Stenkamp.

Mit innovativen Dienstleistungen fördert TÜV NORD die Akzeptanz für die digitale Vernetzung der Industrie, Energieversorgung und Mobilität weltweit:

- TÜV NORD hat gemeinsam mit dem TÜV-Verband ein ausgereiftes Trust Center-Konzept zum Schutz digitaler Nutzer- und Fahrdaten beim (teil-)automatisierten Fahren vorgelegt. - TÜViT, eine TÜV NORD-Tochter, hat in einem aufwändigen Prüfprozess maßgeblich zur bundesweit ersten Zertifizierung von Smart Meter Gateways (digitale Stromverbrauchszähler) durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) beigetragen. Smart Meter Gateways dienen insbesondere dem Schutz von Verbraucherdaten. - In der additiven Fertigung hat TÜV NORD erstmals die physikalischen Eigenschaften der metallischen Ausgangsstoffe für den 3-D-Druck messtechnisch charakterisiert und führt die gesetzlich geforderten Materialprüfungen durch.

Auch künstliche Intelligenz (KI) wird künftig elementarer Bestandteil von TÜV NORD Services sein. "KI-Algorithmen nutzen das Wissen unserer Experten. In Verbindung mit dem gerichtsfesten Live-Expert-Video-Streaming wird der Einsatz von TÜV NORD Kompetenzen über Tausende von Kilometern hinweg möglich, so dass ein Gutachter nicht mehr zwingend physisch vor Ort sein muss", kündigte Stenkamp an. Das bereits bei Fahrzeugen bewährte Live-Expert System kommt künftig auch in der Industrie zum Einsatz.

5G - TÜV NORD-Dienste für den neuen Kommunikationsstandard

Nach der Versteigerung der 5G-Frequenzen können Industrieunternehmen bei der Bundesnetzagentur in den kommenden Monaten eigene, lokale 5G-Frequenzen beantragen. Dirk Stenkamp: "Deutschland muss diese Schlüsseltechnologie schnellstmöglich einführen. Nur mit einem leistungsstarken, flächendeckenden 5G-Netz bleiben wir beim Internet der Dinge, der vernetzten Produktion, in der Medizintechnik und beim autonomen Fahren international auf Augenhöhe." Die neu gegründete Gesellschaft TÜV NORD IT Secure Communications ist auf die Beratung für Telekommunikations- und IT-Netze spezialisiert und unterstützt Unternehmen, die sich für ein eigenes, lokales 5G-Netz entscheiden.

Erfolgskonzept Digital Academy - für Unternehmen und Behörden hoch attraktiv

"Mit unserer selbst entwickelten Methodik der Digital Academy treiben wir den Wandel im Unternehmen aktiv voran", sagte Personalvorstand Harald Reutter. Aus diesem Befähigungsprogramm für Mitarbeitende sind bereits 20 Digitalisierungs-Projekte hervorgegangen. Reutter: "Wir bilden Kolleginnen und Kollegen aus allen Geschäftsbereichen zu Digital Experts aus. Diese kehren anschließend in ihre operativen Gebiete zurück und entwickeln innovative Dienstleistungen und Prozesse. Das Programm stößt auch außerhalb des Konzerns auf hohes Interesse. Wir bieten es Unternehmen, Behörden und Organisationen mit maßgeschneiderten Inhalten an."

Verantwortung wahrnehmen, Nachhaltigkeit stärken

Die TÜV NORD GROUP bekennt sich seit jeher zur Verantwortung für Menschen und Umwelt. Ab sofort gibt sie detailliert Auskunft über die ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit und erläutert, wie Corporate Responsibility (CR) in die Unternehmensprozesse integriert wird. Schon heute schützen die Beschäftigten mit ihrem Wissen Leben und Güter und schonen die natürlichen Ressourcen. Künftig werden bereits bei der Entwicklung von Dienstleistungen die Auswirkungen auf die Umwelt berücksichtigt. Beim Klimaschutz verpflichtet sich der Konzern auf das 2-Grad-Ziel. Das Erfassen des CO2-Fußabdrucks von Dienstreisen und Immobilien ist Teil einer umfangreichen CR-Roadmap.

150 Jahre TÜV NORD - damals wie heute: Wir leben Sicherheit

Fabrikbesitzer und Reeder gründeten 1869 in Hamburg den ersten Vorgänger des heutigen TÜV NORD, den norddeutschen Dampfkessel-Überwachungsverein. In diesem Jahr begeht TÜV NORD sein 150 jähriges Jubiläum. Zu den Aktivitäten gehören eine zentrale Veranstaltung am 9. Mai in Hamburg und eine Roadshow an die bundesweit 25 größten TÜV NORD-Standorte. Dirk Stenkamp: "Was die ersten Ingenieure damals angetrieben hat, gilt bis heute für uns alle: "Wir leben Sicherheit!". Mit diesem Leitsatz ist TÜV NORD zu einem weltweit anerkannten Technologiedienstleister geworden. Im digitalen Zeitalter mit Hackerangriffen auf sensible und private Daten, mit Maschinen, die eigenständig lernen und selbstfahrenden Autos sind Vertrauen und Sicherheit durch neutrale Prüfer noch unverzichtbarer als in den vergangenen, bewegten 150 Jahren."

