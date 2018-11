Jobs.Brauwelt.com ist die neue Anlaufstelle für eine Karriere in der Brau- und Getränkebranche / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/38682 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Jobware GmbH/Jobware.de" Bild-Infos Download

Paderborn (ots) - Die Jobbörse Jobware und BRAUWELT® kooperieren ab sofort im Stellenmarkt, um Brauereien, Mälzereien und Herstellern alkoholfreier Getränke eine wirkungsvolle Publikation ihrer Jobinserate auf Jobs.Brauwelt.com zu ermöglichen.

Neben der technischen Bereitstellung des Stellenmarktes im Look-and-Feel der BRAUWELT®, gewährleistet Jobware eine professionelle Anzeigenbearbeitung - von der treffsicheren Verschlagwortung für Suchmaschinen bis zur hochwertigen Veröffentlichung auch auf mobilen Endgeräten.

Damit erhalten Anzeigenkunden ein starkes Werkzeug, um Fachkräfte in der Brau- und Getränkebranche zu erreichen. Und BRAUWELT®-Leser finden dank der intuitiven Suchfunktion und attraktiven Auswahl noch schneller zum Wunschjob.

"Mit der BRAUWELT® haben wir einen wertvollen Partner im Zielgruppenkonzept gewonnen, der unseren Kunden mehr Reichweite auf Experten im Bereich Chemie-, Food- und Biotechnologie verschafft", so Dr. Wolfgang Achilles, Jobware Geschäftsführer.

Mit einem Umsatz von mehr als 21 Milliarden Euro im In- und Ausland spielt die deutsche Getränkeindustrie eine wichtige Rolle in der Wirtschaft und verfügt über einen hohen Bedarf an Fachkräften. Mit Jobs.Brauwelt.com stellen Jobware und BRAUWELT® diesem bedeutenden Industriezweig einen starken Stellenmarkt zur Seite.

Weiterführende Informationen im Jobware Presse-Center: https://www.jobware.de/Ueber-Jobware/Presse/

