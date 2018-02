Die Veranstaltung am 9. März in Monte-Carlo wird bei Facebook live gestreamt: www.facebook.com/plantfortheplanet. Nachhaltigkeit / CSR / Klimawandel / Klimakrise / Plantfortheplanet / Monte-Carlo / TrillionTrees / Umwelt Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/38642 / Die Verwendung dieses Bildes... mehr Bild-Infos Download

Tutzing / Monte-Carlo (ots) - Angefangen hat alles mit einem Schulreferat - heute ist Plant-for-the-Planet eine globale Bewegung mit einem großen Ziel: auf der ganzen Welt Bäume pflanzen, um die Klimakrise zu bekämpfen. Felix Finkbeiner, der Gründer und Kopf, hat als Schulkind schon vor der UN gesprochen und will auf eigene Faust einen CO2-Ausgleich schaffen, während die Erwachsenen nur darüber reden.

Das ausgegebene Ziel, das am 9. März unter dem Titel PlantAhead in Monte-Carlo verkündet wird: 1.000 Mrd. Bäume pflanzen. Um diese Vision zu verwirklichen wurden in den vergangenen Monaten Regierungen und Milliardäre angesprochen. Mit Erfolg: Es gibt bereits feste Zusagen für mehrere Milliarden Bäume. Am Vormittag werden Unterstützer der Kampagne die offizielle PlantAhead Deklaration unterschreiben - im Anschluss pflanzen Fürst Albert II. von Monaco und Gäste einen symbolischen Baum in den Straßen Monacos. Des Weiteren warten spannende Vorträge und Round-Table-Gespräche im Grimaldi Forum, sowie das abschließende Konzert der Band Matt Bianco.

300 Vertreter von (int.) Wirtschaftsunternehmen (u.a. Alfred Ritter, Michael Durach/Inhaber Develey), Politik (Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. Gerd Müller), NGOs (u.a. WWF), Wissenschaftler (ETH Zürich), sowie Milliardäre und Prominente (u.a. Hannes Jaenicke, Francis Fulton-Smith, Hans Sigl) werden von Monte-Carlo ein starkes Signal an die Welt senden und die Kampagne unterstützen. An der Konferenz nehmen auch 100 Kinder und Jugendliche (Plant-for-the-Planet-Botschafter für Klimagerechtigkeit aus allen Teilen der Welt) teil. Die gesamte Veranstaltung wird auf www.facebook.com/plantfortheplanet live gestreamt.

Zu diesem Presse- und Fototermin laden wir Sie herzlich nach Monte-Carlo (Grimaldi Forum) ein. Vor Ort stehen Ihnen Vertreter von Plant-for-the-Planet zur Verfügung. Wir stellen auch gerne im Vorfeld den Kontakt zu den Verantwortlichen her.

Zeit: 09. März 2018, 14:00 Uhr (Einlass 13:00) Ort: Grimaldi Forum

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!

