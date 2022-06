Kellogg (Deutschland) GmbH

"Stay in the Game" - Pringles schreibt die weltweit erste Rolle in einem Videospiel aus

Hamburg (ots)

Pünktlich zum Start seiner Pringles Kampagne "Stay in the Game" können sich Gaming- und Pringles Fans für die Rolle als Figur in einem Videospiel bewerben. Der Einsatz zahlt sich aus: Ein*e glücklich*e Gewinner*in darf sich über 20.000 EUR für den "Job on the game" freuen!

Es ist nicht weniger als eine Weltpremiere: Pringles schreibt mit "Stay in the Game" die weltweit erste bezahlte Rolle in einem Videospiel aus. Zum Kampagnenstart sind alle Interessierten aufgerufen, sich als perfekte*r virtuelle*r Pringles Automatenauffüller:in zu bewerben. Natürlich muss niemand tatsächlich Chipspackungen einsortieren - vielmehr geht es darum, als nicht spielbare Figur (NPC) in dem Videospiel "Train Sim World 2" aufzutreten. Die Figur füllt virtuelle Chipsautomaten auf, während der Kandidat oder die Kandidatin dem gewohnten Alltag nachgeht. Der Clou: Im realen Leben erhält er oder sie einmalig 20.000 Euro.

Schnapp Dir die Rolle Deines Lebens!

Der Teilnahmezeitraum für die erste bezahlte Rolle als Figur in dem Videospiel läuft vom 20. Juni bis zum 6. Juli 2022.Teilnehmende Märkte sind Deutschland, Frankreich und England. Statt eines Vorstellungsgesprächs ist dabei digitale Kreativität gefragt: Wer ein ausgefallenes Selfie mit Pringles auf Instagram, Twitter oder unter den Kampagnenbeiträgen auf Facebook mit dem Hashtag #PringlesStayInTheGame postet und @Pringles.de in bis zu 50 Worten verrät, was sie oder ihn zur besten virtuellen Pringles Automatenauffüller:in macht, hat die Chance auf den Job. Wichtig: Alle Beiträge müssen öffentlich gemacht werden, um teilnehmen zu können.

Gefragt sind Kreativität und Originalität

Für die außergewöhnliche Bewerbungsaktion macht sich Pringles auf die Suche nach unentdeckten Videospielfigur-Talenten.

Unter allen Einsendungen wählt Pringles per Zufallsprinzip 50 Kandidat:innen aus, die im nächsten Schritt nach ihrer Kreativität und Originalität bewertet werden. Der oder die Gewinner*in nimmt im Studio seine*ihre Video-Persönlichkeit auf und schaut ihr dann - entspannt und gut bezahlt - beim "Arbeiten" zu. Ein echt guter Grund, im Spiel zu bleiben!

Ein Trostpreis für den oder die zweitplatzierte wird eine individuell gestaltete Pringles Xbox Series S sein.

Für weitere Informationen folgen Sie @Pringles_de.

Original-Content von: Kellogg (Deutschland) GmbH, übermittelt durch news aktuell