Pringles präsentiert sein Marken-Maskottchen Mr. P erstmals seit 20 Jahren in neuem Gewand

Die Snack-Marke stellt außerdem zum ersten Mal seit 10 Jahren eine neue Verpackungsreihe vor

Hamburg

Mr. P, der bekannte Kopf auf den Verpackungen der Chips-Marke Pringles, bekommt zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten ein frisches, neues Gesicht. Fans des berühmten Maskottchens finden Mr. P's "Auffrischung" ab Mitte September, wenn sein neuer Look, einschließlich kräftiger neuer Augenbrauen und schicker, neuer Fliege, in den Regalen steht. Aber keine Sorge, der berühmte Schnurrbart bleibt erhalten!

Doch das ist nicht die einzige Veränderung auf den Pringles-Dosen. Zusätzlich zum neuen Branding gibt es ein neues Verpackungsdesign, das den Originalgeschmack und die einzigartige, stapelbare Form der Chips hervorhebt. Bei all der neuen Optik bleibt der Inhalt aber wie gewohnt schmackhaft: An der Textur oder dem Geschmack von Pringles wurde nichts verändert.

Andreas Billker, Senior Marketing Activation Manager bei Pringles sagt: "Wir haben die letzten drei Jahre damit verbracht, den neuen Look für unsere Dosen und Mr. P zu entwickeln, da wir einen Stil einführen wollten, der den kräftigen Geschmack in jeder Pringles-Dose widerspiegelt und am Regal heraussticht. Auch wenn sie von außen anders aussehen, können Verbraucher:innen sicher sein, dass sich der leckere Geschmack, der seit jeher in jeder Pringles-Dose steckt, nicht verändert hat. Unser neuer Look unterstreicht lediglich das einzigartige Snacking-Erlebnis, das in jedem Bissen steckt."

Die neue Verpackung wird ab Mitte September 2021 landesweit im Handel verfügbar sein.

