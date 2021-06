KELLOGG (DEUTSCHLAND) GMBH

Der Fußballsommer mit Pringles: Fußball-Freestyler Marcel Gurk zeigt coole Tricks mit Pringles Dose

Hamburg (ots)

Fußballtricks wie Diego Maradonas 360° Spin oder der Bicycle Kick von Wayne Rooney sind jedem Fußball-Fan ein Begriff. Für alle, denen diese Tricks noch zu einfach sind, hat Pringles jetzt die ultimative Freestyle-Challenge entwickelt. In der Hauptrolle: die Pringles Dose!

Halbzeitpause? Zeit für Pringles und Freestyle-Fußball auf TikTok!

Um den Fußballsommer zu feiern, hat sich Pringles mit dem Fußball-Freestyler Marcel Gurk zusammengetan. Der 23-Jährige ist amtierender Deutscher Meister und zehnmaliger Guinness Weltrekordhalter.

Zusammen mit Pringles hat er für die diesjährige Fußballkampagne Tricks mit einer Pringles Dose entwickelt. "Ich hatte viel Spaß dabei, diese Tricks mit Pringles zu kreieren und kann es kaum erwarten, zu sehen, wie die Leute sie ausprobieren. Alles was man braucht, sind ein paar Schuhe und einen Ball, oder in diesem Fall die Pringles Dose", erklärt Marcel Gurk.

Die Tricks zeigt Marcel auf TikTok und ruft seine Fans unter dem Hashtag #PlayWithPringles zum Mitmachen auf. Und auch zehn Micro-Influencer zeigen, wie es geht und nehmen die Herausforderung an. Egal, ob leidenschaftlicher oder gelegentlicher Fußballfan - bei der #PlayWithPringles Challenge kann jede*r sein Können unter Beweis stellen. Rui Frias, European Senior Brand Manager bei Pringles, sagt: "Wir sind gespannt zu sehen, wie alle Pringles Fans sich an den Tricks auf TikTok probieren. Unser Ziel ist es, mit Pringoooals den Spaß am Fußball in den Vordergrund zu stellen und gemeinsam den Fußballsommer zu genießen."

Die Fußballkampagne von Pringles

Die beliebte Pringles Dose hat für die Europameisterschaft ein neues Design erhalten. Sie ist seit Anfang Mai im Handel erhältlich. Der Markenname des Snacks wurde auf den Dosen passend zum Torfieber in Pringoooals geändert. Mit dem Chargencode auf der Pringles Dose haben Fans alle 90 Minuten die Chance, mit etwas Glück tolle Gewinne abzuräumen.

