Jahresrückblick 2020: Jobsuche und Arbeitsmarkt in Zahlen

- "Quereinsteiger" schafft es erstmals in die Top-20-Suchbegriffe auf StepStone.de - Suchen nach Homeoffice-Jobs sind im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel gestiegen - Jobsuche via Smartphone: abends auf der Couch statt morgens in der Bahn

Wie hat die Corona-Pandemie die Jobsuche verändert? Welche Suchbegriffe erlebten einen Boom? Und wann genau haben die Menschen nach Jobs gesucht? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die Jobplattform StepStone mit einer Auswertung der Suchanfragen des Jahres. StepStone hat auch analysiert, welche Stellen besonders häufig ausgeschrieben wurden.

Die wichtigsten Zahlen zur Jobsuche im Jahr 2020 im Überblick:

Schockstarre im Frühjahr, viele Jobsuchen im Herbst

- Der Höhepunkt der Jobsuche lag im Januar - traditionell ist das Interesse an einem Wechsel zum Jahresbeginn am größten. Nach dem ersten Lockdown war der September der Monat mit den meisten Suchanfragen. - Tiefpunkt war der April: Im Vergleich zum Januar ist die Zahl der Jobsuchen kurzzeitig um gut ein Drittel eingebrochen. - Laut StepStone Corona-Report hatte jeder dritte Beschäftigte seine Pläne für einen Jobwechsel im Juni aufgeschoben. Ebenso viele haben die Suche nach einer neuen Stelle aber gerade wegen Corona verstärkt. - Seit dem Sommer ist das Interesse an Jobs stetig gestiegen. Im November lag es bereits wieder auf dem Niveau des gleichen Zeitraums 2019. - "Das Jahr 2020 war für viele Berufstätige eine Achterbahnfahrt. Wohl noch nie haben sich so viele Menschen mit der Frage beschäftigt, ob ihr Job eigentlich der richtige ist", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei StepStone. "Wir beobachten ein riesiges Interesse am Thema Jobs. Allein in diesem Jahr haben sich mehr als eine Million Menschen bei StepStone angemeldet, um sich umfassend über ihre Möglichkeiten in der Jobwelt zu informieren."

Jobsuche per Handy - auf der Couch statt auf dem Weg zur Arbeit

- Waren die Zugriffszahlen für die mobile Nutzung in den vergangenen Jahren stets um 8 Uhr morgens am höchstens, suchten 2020 die meisten abends um 21 Uhr mit dem Handy nach neuen Jobmöglichkeiten. - Die Zeiten der Jobsuche per Desktop haben sich dagegen nicht geändert. Auch im Corona-Jahr waren Jobsuchende montags um 11 Uhr am aktivsten - in vielen Fällen bedeutet das: während der Arbeitszeit. - Montag ist insgesamt der beliebteste Tag für die Jobsuche - und auch für die Bewerbung.

Krisenfeste Jobs besonders häufig gesucht

- Besonders viele neue Jobangebote gab es 2020 für Krankenpfleger*innen (+8 Prozent), Versandmitarbeiter*innen (+22 Prozent) und Personal im Einzelhandel (+45 Prozent). - Auch das Interesse seitens der Arbeitnehmer*innen an diesen Jobs erhöhte sich signifikant. Suchanfragen nach Begriffen wie "Verkäufer", "Minijob" oder "Altenpfleger" wurden in diesem Jahr rund doppelt so oft gesucht wie im Vorjahr. - Auch Jobs mit wenig bis geringen Vorkenntnissen waren gefragt: Die Suche nach Jobs als Auslieferungsfahrer ist zwischenzeitlich um mehr als 137 Prozent gestiegen, die Suchanfragen nach Lageristen-Stellen ist um mehr als die Hälfte gestiegen und die Jobsuchen im Bereich "Produktionsarbeit" haben sich sogar verdreifacht.

Bewerber*innen erweitern Suchkriterien

- Jobsuchende vergrößerten in diesem Jahr den Radius ihrer Jobsuche. Mehr als die Hälfte der Jobsuchenden gaben laut dem StepStone Corona Report zudem an, ihre Suchkriterien auf neue Branchen und Bereiche ausgeweitet zu haben. - Die neue Flexibilität spiegelt sich auch in den Sucheingaben wider: So suchten Menschen 2020 häufiger nach bestimmten Kenntnissen und Fähigkeiten als nach starren Jobtiteln. - Tech-Skills auf dem Vormarsch: Besonders häufig gesucht wurden von den Jobsuchenden die Keywords: Java, Python, C#, C++ und Machine Learning. - Der Begriff "Quereinsteiger" schafft es 2020 erstmals in die Top-20-Suchbegriffe auf StepStone.de.

Gezielte Suche nach Homeoffice-Jobs

- Die Zahl derjenigen, die nach Jobs mit Remote-Option suchen, ist im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel gestiegen. 2020 lag der Begriff "Homeoffice" erstmals unter den Top-25-Suchbegriffen auf StepStone.de. - Bisher wirbt allerdings nur eine Minderheit der Arbeitgeber mit Homeoffice - weniger als jede zehnte Stellenanzeige beinhaltet einen Hinweis auf diese Möglichkeit. - "Die wenigsten Menschen wünschen sich künftig 100 Prozent Homeoffice. Die Möglichkeit zum flexiblen und mobilen Arbeiten entwickelt sich trotzdem zum essenziellen Faktor bei der Jobwahl", sagt Zimmermann. "Unternehmen, die flexible Arbeitsmöglichkeiten anbieten, sollten darüber unbedingt schon in der Stellenanzeige informieren. Sonst laufen sie Gefahr, die besten Talente an den Wettbewerb zu verlieren."

Beste Arbeitgeber Deutschlands 2020

- StepStone hat auf Basis von Arbeitgeberbewertungen auf StepStone.de ausgewertet, in welchem Unternehmen Deutschlands Arbeitnehmer*innen am liebsten arbeiten. Das sind die Top 3:

1. Dm-drogerie markt GmbH + Co.KG 2. Techniker Krankenkasse 3. Ford-Werke GmbH

- Bei Dm loben die Mitarbeitenden vor allem die Unternehmenskultur, während die Techniker Krankenkasse mit einer guten Work-Life-Balance punktet. Bei Ford schätzen die Arbeitnehmer*innen unter anderem die angemessene Bezahlung.

Hinweis für Journalisten: Weitere Informationen zu den Jobsuchen des Jahres auf Anfrage via presse@stepstone.de

Für die Analyse wurden sämtliche Jobsuchen auf StepStone.de vom 1.1.2020-31.10.2020 berücksichtigt.

Mehr Informationen zum StepStone Corona Report und kostenloser Download unter: https://www.stepstone.de/wissen/corona-report

Über den StepStone Jobatlas

Die Jobplattform StepStone gibt mit dem Jobatlas regelmäßig einen Überblick über die Entwicklung der Personalnachfrage in Deutschland - bundesweit, regional und aufgeschlüsselt nach Berufsgruppen. Für die Analyse hat StepStone mehr als 9,5 Millionen Stellenausschreibungen auf rund 150 relevanten Online- und Printplattformen von Januar 2019 bis September 2020 ausgewertet (Quelle: Anzeigendaten.de).

Über den StepStone Corona Report

Wie erleben die Menschen in Deutschland Arbeit in Zeiten der Corona-Krise? Welche Konsequenzen hat die Corona-Krise für Wirtschaft und Arbeitsmarkt? Und welche Tendenzen für die Personalarbeit zeichnen sich ab? Mit dem StepStone Corona Report untersucht die Online-Jobplattform StepStone diese und weitere Fragen sowie die entscheidenden Entwicklungen in den Bereichen Arbeitsmarkt, Zusammenarbeit und Führung sowie Recruiting in Deutschland während der durch COVID -19 ausgelösten Krise. Dem Report liegen die Ergebnisse von fünf Befragungen zugrunde, die im Zeitraum zwischen März und Mai 2020 durchgeführt wurden, sowie zahlreiche Gespräche mit Personalexperten. Auf dieser Basis analysieren die StepStone Experten, wie sich die COVID-19-Krise auf die HR- und Arbeitsmarkt-Trends auswirkt und leiten hieraus konkrete Handlungsempfehlungen für die Personalarbeit und -strategie in Unternehmen ab. Für die Studie hat StepStone insgesamt mehr als 35.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland online befragt. Darunter waren rund 6.000 Führungskräfte. Der vollständige StepStone Corona Report steht hier zum Download bereit.

Über das Ranking "Beste Arbeitgeber 2020" von StepStone

Das StepStone Ranking basiert auf insgesamt 1,1 Mio. Daten, die StepStone innerhalb der letzten vier Jahre gesammelt hat. Die Top 10 der "Besten Arbeitgeber 2020" bezieht sich auf die Bewertungen, die bis zum 1. Oktober 2020 abgegeben wurden. Die Analyse basiert auf einem eigenen Algorithmus, dem spezielle Qualitätsstandards zugrunde liegen: Es werden nur Unternehmen für das Ranking der "Besten Arbeitgeber 2020" berücksichtigt, für die mindestens 60 Bewertungen und mindestens 30 Kommentare abgegeben wurden. Außerdem berücksichtigt StepStone die Aktualität der Bewertungen für die jeweiligen Arbeitgeber und gewichtet diese entsprechend. Je aktueller eine Bewertung ist, desto relevanter ist sie. Mit diesem Vorgehen analysieren wir täglich die Bewertungen, die auf stepstone.de abgegeben werden. Alle Bewertungen, die nach dem 1. Oktober 2020 abgegeben wurden, fließen nicht in das übergeordnete Ranking für 2020 mit ein, sondern werden für kommende Ranglisten berücksichtigt.

Über StepStone

Mit StepStone trifft jeder die richtige Jobentscheidung. Das E-Recruiting-Unternehmen verbindet Menschen mit der Arbeitswelt - neben Online-Jobplattformen (StepStone, TotalJobs, Saongroup u.a.) zählen weitere digitale Services wie Employer-Branding-Dienstleistungen, Gehaltsanalysen sowie Video-Recruiting-Lösungen zum Angebot des Unternehmens. Die StepStone GmbH, eine Tochter der Axel Springer SE, ist in mehr als 20 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 3.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf. StepStone Deutschland betreibt die Jobplattform www.stepstone.de.

