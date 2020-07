TÜV SÜD AG

TÜV SÜD Sec-IT bietet neuen Datenschutzservice für KMU

München (ots)

Der Schutz personenbezogener Daten gewinnt im Bewusstsein der Öffentlichkeit zunehmend an Bedeutung. Ein neuer Service von TÜV SÜD Sec-IT soll es besonders kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) jetzt noch einfacher machen, beim Thema Datenschutz immer gesetzeskonform zu handeln.

Kunden und Mitarbeiter legen zunehmend Wert auf Datenschutz. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Unternehmen durch gesetzliche Vorgaben wie die EU-DSGVO. "Mit unserem neu gestalteten Datenschutzservice wollen wir vor allem kleine und mittlere Unternehmen bei der gesetzeskonformen Umsetzung noch besser unterstützen", erklärt Tobias Tissberger, Geschäftsführer TÜV SÜD Sec-IT. Die neuen Servicepakete bieten eine bessere Kostentransparenz und Planbarkeit, gleichzeitig profitieren Unternehmen wie bisher von der umfassenden, überregionalen und langjährigen Expertise der TÜV SÜD-Datenschutzexperten.

Datenschutz für KMU: Für jeden Bedarf die passende Lösung

Der neue Datenschutzservice für KMU besteht aus individuell buchbaren Bausteinen. Alle umfassen eine Datenschutz-Management-Software, eine bestimmte Anzahl Beraterstunden, umfangreiche Vorlagen, Leitlinien und Konzepte:

- Basis: Vor allem für Handwerksbetriebe, Sportvereine und den Einzelhandel geeignet sowie für alle kleinen Unternehmen, die keinen Datenschutzbeauftragten stellen müssen (unter 20 Mitarbeitern). Sechs Beraterstunden im Jahr sowie ein digitales Audit mit Berichtslegung sind enthalten. - Medium: Richtet sich an etwas größere Firmen, die ebenfalls keinen Datenschutzbeauftragten benötigen, jedoch mehr Aufwand betreiben müssen. Darunter fallen Tourismus, Gastronomie und die Immobilienbranche. Inklusive sind zwölf Beraterstunden jährlich sowie ein digitales Audit mit Berichtslegung. - Premium: Sobald ein Unternehmen einen Datenschutzbeauftragen stellen muss (über 20 Mitarbeiter), eignet sich das Premium-Paket. Es richtet sich daher vor allem an Ärzte, Kanzleien und Online-Shops. 36 Beraterstunden gehören dazu. TÜV SÜD Sec-IT stellt den Datenschutzbeauftragten und führt ein Audit durch - wahlweise am Standort oder digital mit Berichtslegung - Excellence: Das Paket hat die großen unter den mittelständischen Unternehmen und Einrichtungen im Blick, darunter auch Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. 60 Beraterstunden jährlich sind enthalten. TÜV SÜD Sec-IT stellt den Datenschutzbeauftragten und führt ein Audit durch - wahlweise am Standort oder digital inklusive Berichtslegung.

Besondere Bedürfnisse von KMU

Nicht jedes Unternehmen muss einen Datenschutzbeauftragten (DSB) benennen. Seit Ende 2019 ist dies erst ab 20 Beschäftigten vorgeschrieben. Dennoch sind alle Organisationen, egal welcher Größe, dazu verpflichtet, die Vorgaben der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), einzuhalten. Verstöße zerstören nicht nur das Vertrauen von Geschäftspartnern und Belegschaft, hinzu können empfindliche Bußgelder der Behörden kommen, die zudem am Image kratzen.

Durch die neu zugeschnittenen Servicepakete sind die Datenschutzleistungen von TÜV SÜD Sec-IT noch transparenter und besser auf die Kundenbedürfnisse anpassbar. KMU profitieren dabei von der jahrelangen Erfahrung des interdisziplinären TÜV SÜD-Datenschutz-Teams mit Psychologen, Informatikern, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern, das überregional in ganz Deutschland verfügbar ist. Um Kunden optimal begleiten zu können, erhält jeder Kunde einen verantwortlichen Ansprechpartner - durch das Team wird aber sichergestellt, dass auch im Datenschutznotfall Kunden schnell unterstützt werden können. Für Unternehmen bedeutet dies: effiziente, schnelle Umsetzungsunterstützung durch ein kompetentes Team bei kompletter Kostentransparenz.

TÜV SÜD Sec-IT bietet Unternehmen ausgewiesene Expertise und unabhängige Beratung zu Datenschutz, den Anforderungen der EU-DSGVO und vielen weiteren Themen im Bereich der IT-Sicherheit. Alle Services und Beratungsleistungen der TÜV SÜD Sec-IT GmbH: https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/cyber-security. Weitere Informationen zum neuen Datenschutzservice für KMU sind verfügbar unter: https://www.tuvsud.com/de-de/dienstleistungen/cyber-security/datenschutz.

Pressekontakt:

Sabine Krömer

TÜV SÜD AG

Unternehmenskommunikation

Westendstr. 199, 80686 München

Tel.+49 (0) 89 / 57 91 - 29 35

Fax+49 (0) 89 / 57 91 - 22 69

E-Mail: sabine.kroemer@tuev-sued.de

Internet www.tuvsud.com/de

Original-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell