MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH

Medizinisches Hautpflege-Gel: punktuelle Akuthilfe für oberflächliche Hautirritationen

Köln (ots)

Abschürfungen, Stiche, Risse, Pickel und Bläschen - kleinere Blessuren sind im Alltag nahezu unvermeidlich. Für jede dieser unterschiedlichen alltäglichen Hautnotfälle die jeweils passende Lösung griffbereit zu haben, ist eine echte Herausforderung. Aber brauchen wir wirklich viele verschiedene Salben und Cremes? Vor diesem Hintergrund wurde das Universal Gel QiQu®+ SOS Skin Repair zur punktuellen Akutpflege bei vielen unterschiedlichen Hautirritationen entwickelt.

Schutzmembran mit Chitosan-FH02® inspiriert aus der Natur

Die Grundlage von QiQu+ ist der natürliche Wirkstoff Chitosan, ein aus Chitin gewonnenes Derivat. Dieser Rohstoff sichert in der Natur seit Millionen von Jahren die Schutzfunktion des Exoskelett-Panzers von Tieren, wie beispielweise Krabben oder Marienkäfern. Chitin sorgt für eine saubere und infektionsfreie Panzer-Oberfläche. Dieser intelligente natürliche Mechanismus wurde bei QiQu+ für die Entwicklung der bereits zum Patent angemeldeten Chitosan-FH02® Technologie adaptiert.

Hautregeneration braucht ein ausbalanciertes Hautmikrobiom

So unterschiedlich Ursachen und Erscheinungsformen der Hautirritationen auch sind, zur schnellen Regeneration benötigt die Haut ein ausbalanciertes Hautmikrobiom. Die innovative Schutzmembran-Technologie mit Chitosan FH02® sorgt mit ihrer 3-fach Wirkung für eine schnelle Hautregeneration. Das Universal Gel bildet nach dem Auftragen einen hauchdünnen und dabei hocheffektiven Film. Diese atmungsaktive Schutz-Membran schirmt die betroffene Hautstelle von unerwünschten Keimen und Umwelteinflüssen ab und schützt so vor Entzündungen. Unterhalb des Schutzfilms wird das Hautmikrobiom stabilisiert und die hauteigene Barriere gestärkt. Der Schutzfilm setzt dabei kontinuierlich aufbauende Aktivstoffe frei, welche die Zellerneuerung stimulieren. Das sehr ergiebige und schnell einziehende Gel reduziert den Juckreiz an den betroffenen Hautstellen und stabilisiert den natürlichen pH-Wert der Haut.

Eine Lösung für viele unterschiedliche Hautirritationen

Egal ob wir im Büro, beim Sport, unterwegs in Freizeit und Urlaub oder einfach nur zu Hause sind, für die alltäglichen Hautnotfälle ist man nur selten gerüstet. QiQu®+ SOS Skin Repair ist als Universal Gel im praktischen 5ml Spender der zuverlässige Begleiter für daheim und unterwegs und bringt Ordnung und Übersicht in die so häufig überfüllte Haus- und Reiseapotheke. QiQu+ ist ab sofort in Apotheken und Versandapotheken erhältlich.

Original-Content von: MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell