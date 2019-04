bcw - Hamburg / Cohn & Wolfe

Björn-Christian Hasse komplettiert BCW-Managementteam

Der Edelman-Veteran und Experte für multinationale Kunden und Neugeschäft kommt als Leiter der Corporate Solution und regionaler Head of Growth Europe & Africa.

Björn-Christian Hasse (43) startet am 1. Mai 2019 in einer Doppelrolle als Managing Director Corporate Solution Germany und Head of Growth Europe & Africa bei BCW (Burson Cohn & Wolfe). In Deutschland komplettiert er damit das Managementteam um CEO Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach. Von Frankfurt aus wird Hasse die Wachstumsstrategie der Agentur sowohl in Deutschland als auch in Europa umsetzen.

Björn-Christian Hasse bringt neben der Erfahrung in Corporate- und Reputationskommunikation vor allem die langjährige Expertise mit, internationale Teams für seine Kundinnen und Kunden zu entwickeln und zu leiten. Hasse kommt von Edelman, wo er seine Karriere vor 15 Jahren begann, und zuletzt mit dem globalen Novartis-Business einen der Top-Kunden der Agentur über alle Expertise-Bereiche und in bis zu 39 Märkten geführt hat. Zuvor baute er das globale Edelman-Team in Frankfurt auf, leitete multinationale Accounts aus den Bereichen Corporate, Health, Brand und Krise, und zeichnete für eine Vielzahl von Etatgewinnen verantwortlich. Björn-Christian Hasse berichtet direkt an den deutschen CEO und Market Leader Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach.

"Ich bin stolz und glücklich, dass wir Björn in unserem Team haben", erklärt Lünenbürger: "Er ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie und wird uns helfen, unser Corporate-, Krisen- und Reputationsgeschäft zu neuen Höhen zu führen. Außerdem wird er Deutschland zu einem zentralen Hub ausbauen, aus dem heraus internationale Arbeit von BCW geleitet und koordiniert wird."

In seiner internationalen Rolle als Head of Growth Europe & Africa berichtet Hasse an Scott Wilson, President Europe & Africa. "Es ist großartig, einen so ausgewiesenen und erfolgreichen Treiber von Wachstum und Neugeschäft in unseren Reihen zu haben", betont Wilson: "Die Bandbreite seiner Expertise über so viele Branchen hinweg ist unglaublich wertvoll für das Wachstum in unseren beiden wichtigen Regionen."

Björn-Christian Hasse: "BCW hat eine sehr klare Vision. Dazu sind Team und Angebot beeindruckend und überzeugend. Ich freue mich darauf zu helfen, den unglaublichen Erfolg der letzten Jahre fortzusetzen."

Über Burson Cohn & Wolfe:

BCW (Burson Cohn & Wolfe), eine der größten globalen Full-Service-Agenturen und in Deutschland auf Platz 8 des aktuellen PR-Rankings, ist Partnerin ihrer Kundinnen und Kunden, um Menschen zu bewegen. Geschaffen durch den Zusammenschluss von Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe 2018, setzt BCW heute digitale und auf Daten basierende kreative Programme um, die Content und integrierte Kommunikation umfassen, Earned Media als Grundlage nehmen und über alle Kanäle skalieren. Kundinnen und Kunden kommen aus allen Bereichen: B2B, Consumer, Corporate, Krise, CSR, Healthcare, Public Affairs und Technologie. BCW ist Teil von WPP (NYSE: WPP), der Creative Transformation Company. Website: www.bcw-global.com.

