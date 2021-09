Braun GmbH

Grund zum Feiern im Jubiläumsjahr: Braun Series 9 Pro ist Testsieger bei Stiftung Warentest

Schwalbach am Taunus

Schnell, sanft und gründlich: Stiftung Warentest zeichnet in der test-Ausgabe 10/2021 den neuen Braun Series 9 Pro als Testsieger (Note: 1,6) aus. Auch der Braun Series 5 (1,7) und Series 7 (1,9) überzeugen mit guten Ergebnissen. Laut des umfangreichen Praxis- und Labortests rasiert der Series 9 Pro im Vergleich am besten und verfügt über die längste Akkudauer. Braun Premium-Rasierer sind damit nach 2013 und 2017 Seriensieger im Bereich Elektrorasur.

Stiftung Warentest hat nach vier Jahren wieder Elektrorasierer mit Probanden sowie erstmals auch im Labor-Dauertest getestet. 48 Männer zwischen 18 und 65 Jahren testeten die zwölf Rasierer in einem anonymisierten Verfahren in den Kategorien Rasieren, Hautschonung und Handhabung. Darüber hinaus wurde erstmals auch die Testkategorie "Haltbarkeit" begutachtet und in einem Labortest die Dauerhaltbarkeit und damit die Langlebigkeit der Rasierer geprüft. Über alle Kategorien hinweg überzeugt der Series 9 Pro* mit der besten Benotung (Gesamturteil GUT, Note 1,6), dicht gefolgt vom Series 5* (1,7) und Series 7* (1,9).

*Von Stiftung Warentest getestet wurden folgende Braun Rasierer: Series 9 Pro 9465cc, Series 5 50-B1200s, Series 7 70-S7 2000cc

Der schnellste und hautschonendste Rasierer im Test: Der neue Braun Series 9 Pro

Zum 100-jährigen Bestehen zeigt Braun auch bei der Weiterentwicklung des Series 9, dass der Grundsatz "Gutes Design ist intuitiv, nützlich und langlebig" damals wie heute Bestand hat. Das Testurteil von Stiftung Warentest bestätigt dies nun mit der Auszeichnung des neuen Braun Series 9 Pro als Testsieger.

Die Probanden heben im Test vor allem die Schnelligkeit sowie die Gründlichkeit (Kategorie Rasieren: Note 2,0) und angenehme Sanftheit der Rasur, besonders bei einem 5-Tage-Bart, hervor (Hautschonung 1,4). "Seine fünf Scherelemente rasieren schnell und gründlich, ohne die Haut dabei anzugreifen", schreibt Stiftung Warentest. Außerdem gibt ein Proband an, den Scherkopf gar nicht zu spüren, da er so sanft über die Wangen gleite. Im test-Bericht fällt zudem auf, dass "die vibrierenden Scherelemente des Braun Series 9 Pro Konturen exakt schneiden und auch enge Hautpartien erreichen". Die beste Note im gesamten Test erreicht der Series 9 Pro in der Kategorie Handhabung (1,2) unter anderem durch seine ausgezeichnete Akku-Leistung und Handlichkeit bei der Anwendung.

Ein starker zweiter Platz: Der Braun Series 5

Das zweitbeste Gesamturteil von Stiftung Warentest mit der Note 1,7 bestätigt das Versprechen des Series 5 einer einfachen und präzisen Rasur. Er ist das leichteste Gerät im Test, sieht laut Ansicht der Probanden am besten aus, liegt besonders angenehm in der Hand und rutscht nicht während der Rasur. Sein ergonomisches Design bietet mehr Kontrolle bei der Rasur, was zu einer sehr guten Bewertung in der Kategorie Handhabung (1,5) führt. Durch seine drei flexiblen Klingen passt er sich besonders gut den Gesichtskonturen an und kann dadurch auch in der Kategorie "Rasieren" punkten (2,1).

Als besonderes Element verfügt der Rasierer außerdem über ein EasyClean-System, das durch eine innovative Konstruktion des Scherkopfes für eine leichte Handhabung bei der Reinigung sorgt.

Überzeugend mit besonders gründlicher Rasur: Der Braun Series 7

Mit einer Gesamtnote von 1,9 beweist der Braun Series 7 sein Können. Er ist der Allrounder von Braun für ein Maximum an Rasur- und Stylingmöglichkeiten, der laut Stiftung Warentest vor allem in der täglichen Rasur ein gründliches Ergebnis liefert (2,3).

Als erstes Modell von Braun verfügt er über einen 360° Flex-Head, der absolute Flexibilität bei der Rasur garantiert. Dank der intelligenten AutoSense-Technologie passt der Rasierer seine Leistung automatisch an die individuelle Bartdichte an und erfasst so mehr Haare in einem Zug. Der Series 7 ist neben dem Series 9 Pro außerdem eines der Geräte im Test, das über eine externe Reinigungsstation verfügt und dadurch für eine besonders komfortable Reinigung sorgt.

Haltbarkeit als wichtiges neues Test-Kriterium: Langlebigkeit der Braun Rasierer bestätigt

Erstmals ergänzt Stiftung Warentest den Test um die Kategorie Haltbarkeit. Zentrale Frage hierbei ist, nach welcher Dauer die Scherköpfe so abgenutzt sind, dass ein Wechsel erforderlich ist. Der Test zeigt: Die Braun Rasierer übererfüllen den selbst gesteckten Anspruch einer Haltbarkeit der Scherköpfe von 18 Monaten. Ganz besonders unterstrichen wird dieses Ergebnis durch die Veröffentlichung eines Leserbriefs, in dem ein langjähriger Braun-Nutzer berichtet, dass sein Rasierer aus dem Jahr 1995 mit etwas Wartung immer noch tadellos funktioniere. Ein relevanter Aspekt im Test ist außerdem, ob die Akkus der Rasierer ausgewechselt werden können. Braun erhebt für sich den Anspruch, besonders langlebige Produkte herzustellen. So "baut der Braun-Kundendienst bis zu sieben Jahre nach Ende der Produktion neue Akkus ein", beschreibt Stiftung Warentest den wichtigen Service. Auch die korrekte Reinigung der Rasierer verlängert die Haltbarkeit, bestätigt der Testbericht. Hierbei ist die mitgelieferte Reinigungsstation beim Series 9 Pro und Series 7 eine gute und bequeme Reinigungs-Möglichkeit.

Mehr zu den Produkten von Braun finden Sie unter www.braun.de

