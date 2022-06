Gillette Deutschland

Mühelos und sauber rasieren in jedem Zug

Innovativer GilletteLabs Rasierer mit Reinigungs-Element

Schwalbach am Taunus (ots)

Männer mögen’s mühelos in ihrem Alltag – das gilt nicht zuletzt bei Pflege, Styling und natürlich auch dem Rasieren. Für eine besonders mühelose und saubere Rasur hat GilletteLabs den weltweit ersten Rasierer mit am Griff integrierten Reinigungs-Element entwickelt. So wird die Rasur statt einer lästigen Pflicht zu einem Vergnügen und man(n) findet morgens direkt in den Flow, indem eine individuelle Routine entwickelt wird.

Wer einfach frisch rasiert in den Tag starten möchte, um für die Herausforderungen des Lebens bereit zu sein, hat jetzt mit dem neuen GilletteLabs Rasierer mit Reinigungs-Element das perfekte Tool dafür: Das in den Rasierer-Griff integrierte, innovative Reinigungs-Element entfernt Schmutz und Ablagerungen auf der Haut, bevor die Klingen darüber gleiten. Dadurch bleiben die Klingen frei von Ablagerungen und können so das Gesicht bei jedem Zug sauber rasieren. Zudem ist der neue GilletteLabs besonders langlebig: Erstmalig im deutschsprachigen Markt bietet Gillette eine lebenslange Garantie auf den Rasierer-Griff.

Innovative Technologien für höchsten Komfort

Ausgestattet mit den besten Rasierklingen von Gillette ist der GilletteLabs Rasierer für eine schnelle und einfache Rasur konzipiert: Fünf Klingen mit Gleitbeschichtung sorgen dafür, dass der Rasierer mühelos über die Haut gleitet. Durch die 2D-Flexdisc-Technologie passt er sich perfekt den Konturen des Gesichts an und gewährleistet sicheren Hautkontakt bei jedem Zug. Für die ultimative Präzision gibt es auf der Rückseite der Klinge einen Trimmer – so hat man wortwörtlich im „Handumdrehen“ ein passendes Werkzeug für schwer zugängliche Stellen und präzise Schneidekanten. Diese hochwertigen Ausstattungsmerkmale sorgen nicht nur für eine effiziente und gründliche Rasur, sie bieten auch höchsten Komfort.

Durchdachtes Zubehör

Der edle Metallgriff des GilletteLabs Rasierers überzeugt mit seiner angenehmen Haptik und wertigem Design. Wird der Rasierer gerade nicht verwendet, steht er – sicher, stylisch und klingenschonend – aufrecht in einem magnetischen Dock. Für unterwegs bietet das Reise-Etui einen sicheren Rundum-Schutz. Die GilletteLabs Ersatzklingen sind kompatibel mit allen GilletteLabs Rasierern.

Perfekte Pflege für eine mühelose Rasur von Anfang bis Ende

Die Rasur-Routine lässt sich noch müheloser und in einem Flow gestalten, wenn die Haut optimal mit den besten Pflegeprodukten vorbereitet und versorgt wird. GilletteLabs hat dafür eine neue Hautpflegeserie entwickelt, die die morgendliche Routine abrundet. Dazu gehören ein leicht abzuwaschender Rasierschaum, ein aufschäumendes Rasiergel sowie eine schnell einziehende Feuchtigkeitscreme:

Der ultraleichte Rasierschaum reinigt die Haut und sorgt für ein müheloses Gleiten des Rasierers – so wird die Haut während der Rasur gut geschützt. Dank seiner leichten Formel lässt er sich nach der Rasur einfach abwaschen.

Das GilletteLabs Rasiergel schäumt schnell auf, lässt sich gut abspülen und hinterlässt keine klebrigen Rückstände. Es kühlt und beruhigt die Haut und hilft, sie vor Hautirritationen zu schützen.

Die schnell einziehende Feuchtigkeitscreme liefert hochwirksame Inhaltsstoffe in einer ultraleichten Form mit einem luftig-leichten Finish und sorgt so für glatte Haut. Angereichert mit Vitamin B3, versorgt sie die Haut sofort mit Feuchtigkeit und stärkt bei regelmäßiger Anwendung langfristig die Feuchtigkeitsbarriere der Haut – auch und gerade nach der Rasur.

Alle Pflegeprodukte aus der GilletteLabs Linie überzeugen mit einem eleganten, maskulinen und erfrischenden Duft von Zedernholz und Orangenschale und enthalten weder Farbstoffe noch Alkohol. Die Verpackungen sind vollständig recycelbar.

Mühelos statt lästig

„Manche Männer sind der Meinung, dass die Rasur eine etwas lästige Angelegenheit ist – genau das möchten wir ändern“, sagt André Hafner, Senior Director Grooming bei P&G DACH, und ergänzt: „Innovative Produkte zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse von Männern zugeschnitten sind, steht bei Gillette an erster Stelle.“ Mit dem neuen Rasierer geht GilletteLabs noch einen Schritt weiter: Die Premium-Marke will den Flow in den Alltag bringen und jedem Mann die Möglichkeit geben, die Rasur-Routine neu zu entdecken – als müheloses Rasur-Erlebnis.

Produktinformationen:

GilletteLabs, Rasierer mit Reinigungs-Element, 1 Griff mit 1 Klinge, 19,99€ UVP

GilletteLabs, Rasierer mit Reinigungs-Element, Reise-Etui mit 2 Klingen, 26,99€ UVP

GilletteLabs Rasierklingen, 4 Ersatzklingen, 19,99€ UVP

GilletteLabs schnell abzuwaschender Rasierschaum für Männer, 240ml, 4,99€ UVP

GilletteLabs schnell aufschäumendes Rasiergel für Männer, 198ml, 4,99€ UVP

GilletteLabs schnell einziehende Feuchtigkeitspflege, Ultraleicht, 100ml, 9,99€ UVP

(Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung des Kaufpreises liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.)

Das neue Gillette Labs-Sortiment ist ab Juni 2022 unter www.gillette.de sowie im Handel und online bei allen großen deutschen Einzelhändlern erhältlich.

