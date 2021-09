Gillette Deutschland

Gillette wird 120 Jahre

Schwalbach am Taunus (ots)

Es war einmal ... die Idee, die Rasur so glatt und einfach wie möglich zu machen. Die Erfindung von King C. Gillette war 1901 bahnbrechend für alle Männer, die sich eine sichere und gründliche Rasur mit einem handlichen Rasierer wünschten. Heute - 120 Jahre später - umfasst das Gillette Portfolio hochentwickelte Systemrasierer für die verschiedenen Ansprüche moderner Männer. Pünktlich zum Jubiläum sind ab September zwei limitierte Sondereditionen des Gillette Fusion 5 und des Gillette ProGlide erhältlich. Für angenehm glatte Haut!

Aus Liebe zum Detail: Gillette ermöglicht es Männern, jeden Tag ihr bestes Gesicht zu zeigen

"There is always a better way to shave and we will find it!" - King C. Gillette hat seine Vision der perfekten Rasur für Männer weltweit wahr werden lassen. Ging es 1901 noch darum, ein Alltagswerkzeug zu erfinden, das rund um den damals trendigen Schnauzer keine Stoppeln stehen lässt, bietet Gillette heute konkurrenzlose Produkte mit Präzisionstechnologie für jeden Look. Innovation und Präzisionstechnologie standen stets im Fokus der Gillette Forschung, um Männern ein immer noch gründlicheres und angenehmeres Rasurerlebnis zu bieten. Jederzeit verbunden mit dem Anspruch, dass sich Männer dadurch von ihrer besten Seite zeigen können.

Aber nicht nur die Rasierer selbst wurden seit der Gründung immer wieder in Technologie, Design und Handlichkeit optimiert, vor allem die Schärfe und Langlebigkeit der Klingen wurde bis heute ständig verbessert. Dabei ist das Gillette Klingenwerk in Berlin einer der traditionsreichsten Standorte für die Marke: Seit über 80 Jahren kommen die schärfsten Gillette Klingen aus dem Herzen Berlins. Heute werden hier etwa die Hälfte der weltweiten Premiumklingen mit hervorragender Qualität "Made in Germany" produziert.

Dass Gillette auch 120 Jahre nach seiner Gründung immer wieder seinem Grundsatz treu bleibt und diesen sogar noch erweitert, zeigt nicht zuletzt die jüngste Neuerung. Als Mann sein bestes Gesicht zu zeigen, heißt eben nicht nur, herausragende Produkte zu verwenden, sondern auch, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Im April 2021 erhielt das gesamte Gillette-Portfolio eine plastikfreie sowie vollständig recycelbare Verpackung aus Karton, wodurch europaweit jährlich 300 Tonnen Plastik eingespart werden.

King C. Gillette wäre stolz auf die Entwicklung, die seine Marke in 120 Jahren gemacht hat, und darauf, dass sich jede Optimierung noch immer an seinem Gedanken orientiert.

120 Jahre Gillette, 120 Jahre Nähe fühlen

Wer seinen individuellen Look gefunden hat, fühlt sich gut und tritt selbstbewusst auf. Deshalb inspiriert Gillette Männer dazu, ihre Persönlichkeit durch den Look zu zeigen, mit dem sie sich am wohlsten fühlen. Und das kommt gut an: Ob glatt rasiert oder stilvolles Konturenstyling, nur durch seinen ganz persönlichen Stil wirkt man in seinem Auftreten komplett - und anziehend! 120 Jahre Gillette heißt somit auch: 120 Jahre lang die Grundlage für Nähe, Zärtlichkeit und Liebe schaffen. Denn für die meisten ist glatt rasierte Haut noch immer die schönste Bedingung für Berührungen ohne Kratzen.

"Wir freuen uns und sind stolz darauf, mit Gillette im Alltag vieler Männer präsent zu sein und Männern dabei zu helfen, sich in ihrer Haut wohlzufühlen. Indem wir der Idee von King C. Gillette folgen, uns immer wieder selbst herausfordern und das Leben von Männern jeden Morgen durch eine optimale Rasur verbessern, bleiben wir der Marke treu", erklärt André Hafner, Senior Director Gillette DACH.

Die Gillette Systemrasierer sind im Gillette Online-Shop sowie im Handel an ihren individuellen Farbwelten zu erkennen. Das 120-jährige Jubiläum wird gebührend mit zwei Rasierer-Sondereditionen sowie jeweils zwei zusätzlichen Klingen in den 8er-Klingenpackungen der Rasierermodelle ProGlide, Mach3 und Fusion5 gefeiert. Verfügbar sind die Produkte ab September 2021 überall im teilnehmenden Handel.

