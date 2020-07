Gillette Deutschland

"Gillette setzt Maßstäbe": Klarer Vierfach-Sieg für Gillette im aktuellen Nassrasierer-Test der Stiftung Warentest

Schwalbach am Taunus

"Die glatteste Haut, die sanfteste Rasur, die langlebigste Klinge - in allen drei Königsdisziplinen ließ Gillette die Konkurrenz hinter sich", so das Urteil der Stiftung Warentest in der aktuellen Ausgabe (08/2020). Insgesamt 17 Systemrasierer für Männer wurden getestet. Dabei standen die Kategorien Rasieren, Hautschonung, Haltbarkeit der Klingen und Handhabung auf dem Prüfstand. Testsieger ist der Gillette Fusion5 ProGlide mit der Bestnote GUT (1,7), dicht gefolgt von drei weiteren Nassrasierern von Gillette: Die Stiftung Warentest vergab die Bestnote GUT auch an den SkinGuard Sensitive (1,8), MACH3 (1,9) und Gillette Fusion5 (2,0). Damit prämiert die Stiftung Warentest erneut die überlegene Produktqualität von Gillette.

"Die gründlichste und zugleich sanfteste Rasur gelingt mit dem Gillette SkinGuard. Am längsten scharf bleibt der Gillette Fusion5 ProGlide." Damit bestätigt die Stiftung Warentest zehn Jahre nach dem letzten Nassrasierer-Test (letzter Test: Stiftung Warentest, Heft 12/2010) Gillette erneut die Spitzenposition.

Der Gillette Fusion5 ProGlide erhielt in der Kategorie"Haltbarkeit der Klingen" mit Abstand die Bestnote SEHR GUT (1,3). "Mit durchschnittlich 18 Rasuren am längsten lebte die Wechselklinge Gillette Fusion5 ProGlide. (...) Ein Jüngling mit weichem Flaum kann sie deutlich öfter nutzen", so Stiftung Warentest. Seine optimal angeordneten fünf Klingen sorgen zudem für eine besonders gründliche Rasur, dafür gibt es das Qualitätsurteil GUT (1,8).

Starker Zweiter im Test ist der Gillette SkinGuard mit Bestnoten in den Kategorien "Hautschonung" mit dem einzigen SEHR GUT (1,5), "Rasieren" GUT (1,7), "Handhabung" GUT (1,9) sowie "Reinigen" SEHR GUT. "Damit lässt der Rasierer sogar Nassrasierer mit mehr Klingen eindeutig hinter sich", so Stiftung Warentest. Die innovative, patentierte SkinGuard Technologie liegt zwischen den zwei Klingen und dient als Schutzelement, das den Druck zwischen Klinge und Haut reduziert.

Bestgetesteter 3-Klingen-Rasierer ist der Klassiker Gillette MACH3 mit der Gesamtbewertung GUT (1,9). Er punktet insbesondere in den Kategorien "Haltbarkeit der Klingen" (2,0) und "Rasieren" (1,9).

Den klaren Vierfach-Sieg komplettiert der Gillette Fusion5 mit dem Qualitätsurteil GUT (2,0).

Die Klingen des Fusion5 ProGlide, des Gillette SkinGuard Sensitive und des Gillette Fusion5 kommen alle aus Berlin. Dort ist Gillette seit über 80 Jahren fest verwurzelt und produziert südlich vom Tempelhofer Feld die Klingen der Gillette Premium Rasierer im eigenen Werk. Gillette Klingen "Made in Berlin" liefern somit seit Generationen herausragende Produktqualität. Diese Qualität wurde nun erneut durch die Stiftung Warentest mit den Bestnoten ausgezeichnet.

Fazit: Überragende Qualität, ausgezeichnetes Rasurergebnis und für jedes Bedürfnis den passenden Rasierer

Der aktuelle Test der Stiftung Warentest zeigt: Gillette Rasierer stehen für ein überragendes Rasurergebnis, überlegene Qualität sowie maximalen Komfort bei der Nassrasur. Gillette ist mit Premiumklingen "Made in Berlin" seit Generationen ein täglicher Begleiter, der dabei hilft, die beste Version seiner selbst zu sein.

Ausgezeichnete Gillette Produkte im Überblick

Gillette Fusion5 ProGlide Testergebnis GUT (1,7)

Gillette SkinGuard Sensitive Testergebnis GUT (1,8)

Gillette MACH3 Testergebnis GUT (1,9)

Gillette Fusion5 Testergebnis GUT (2,0)

