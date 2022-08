Europäische Kommission

EU-Beitrag zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung: Informationsangebote und ukrainisches Konzert

Berlin (ots)

Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am Wochenende sind auch Europäische Kommission und Europäisches Parlament vertreten: Expertinnen und Experten beider Institutionen stehen am 20. und 21. August im Auswärtigen Amt und im Europäischen Haus bereit, um über aktuelle Europapolitik zu informieren - mit einer großen Bandbreite von Ukrainepolitik über Klimaschutz bis hin zur Zukunft der EU. Außerdem organisiert die Vertretung der EU-Kommission am Samstag, den 20. August, im Auswärtigen Amt um 14.30 Uhr das Konzert der ukrainischen Band Patsyki Z Franeka. Der Eintritt ist frei.

Im Europäischen Haus erfahren die Besucherinnen und Besucher in der Ausstellung ERLEBNIS EUROPA Diesen Link in einer anderen Sprache aufrufenDE---, wie europäische Politik gestaltet wird. Sie können in Berlins erstem 360°-Kino Platz nehmen, eine Plenarsitzung des Europäischen Parlaments miterleben und individuelle europäische Grüße aus einer Fotobox versenden. Außerdem können die Gäste ihr Wissen zum Europäischen Jahr der Jugend in einem Quiz testen und Preise gewinnen.

Ukrainischer Ethno-Pop auf Open-Air-Bühne im Auswärtigen Amt

Das Konzert der ukrainischen Band PATSYKI Z FRANEKA findet am Samstag, den 20. August, um 14.30 Uhr auf der Open-Air-Bühne im Protokollhof des Auswärtigen Amtes statt.

PATSYKI Z FRANEKA ist eine Ethno-Pop-Band, die traditionelle ukrainische Melodien und Instrumente, wie die Bandura oder Rohrflöte, mit modernem Groove und Hip-Hop Lyrics verbindet. Mit ihren erfolgreichsten Pop-Hits "Vasya OMG" (über 20 Millionen Aufrufe auf YouTube, Spotify und Apple Music) und "Marichka" (über 40 Millionen Aufrufe in den Sozialen Musiknetzwerken) ist PATSYKI Z FRANEKA eine der bekanntesten jungen Bands der Ukraine. Nach "Marichka" stellte die Band auch 2021 den Begleitsong für die ukrainische Fußballnationalmannschaft.

Veranstaltungsorte:

ERLEBNIS EUROP -, Europäisches Haus Berlin, Unter den Linden 78, S+U Brandenburger Tor

Auswärtiges Amt, Werderscher Markt 1, 10117 Berlin

Weitere Informationen:

Tag der offenen Tür der Bundesregierung

YouTube-Kanal der Band PATSYKI Z FRANEKA: https://www.youtube.com/c/PATSYKIZFRANEKA/featured

