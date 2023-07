Staatsanwaltschaft entschuldigt sich für Vernichtung von Akten/ Im Fall Dillinger wurden Unterlagen von der Polizei vernichtet

Saarbrücken (ots) - Die neue Mediatheks-Serie "Everyone is f*cking crazy" des Saarländischen Rundfunks feiert auf dem Internationalen Filmfest München ihre Premiere - und zwar am Montag, 26. Juni, 18.00 Uhr, sowie Mittwoch, 28. Juni, 15.00 Uhr, im Audimax der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München. Die ...

mehr