Velux Gruppe verzichtet auf Kunststoff bei Verpackungen

Der Dachfensterhersteller Velux führt bei 90 Prozent* seiner Schrägdachfenster vollkommen plastikfreie Verpackungen ein. Statt Kunststoff wird ein FSC-zertifizierter Karton eingesetzt. Dadurch spart das Unternehmen jährlich bis zu 900 Tonnen Kunststoff ein und erleichtert Handwerksbetrieben die Entsorgung von Verpackungsabfällen. Bis spätestens 2030 will Velux die Verpackungen aller Produkte aus einem einzigen, zu 100 Prozent recycelbaren Material liefern.

In einem aufwendigen Entwicklungsprozess ist es Velux gelungen, eine Verpackung zu entwickeln, die komplett auf sämtliche Kunststoffe wie Plastik und Komponenten aus expandiertem Polystyrol (EPS, weithin bekannt als Styropor) verzichtet und diese durch Kartonlösungen ersetzt, die zu 100 Prozent FSC-zertifiziert und komplett recycelbar sind. Für größere Stabilität sind einzelne Elemente in einer Wabenstruktur realisiert. Der neue Karton behält so die gleiche Funktionalität und dank umfassender Tests ist ein sicherer Transport der Produkte weiterhin garantiert. Neben der Vermeidung von Plastikmüll führt die Umstellung zu einer 13-prozentigen Verringerung des CO2-Fußabdrucks der Dachfenster-Verpackungen der Velux Gruppe.

Die Umstellung der Verpackungen hat neben dem ökologischen Aspekt auch einen praktischen Vorteil für die Kundinnen und Kunden: Durch den Wegfall der Kunststoffkomponenten sparen sie Zeit beim Trennen und Sortieren von Verpackungsabfällen. Das macht die Entsorgungsprozesse effizienter.

100 Prozent recycelbare Verpackungen bis 2030

Die Umstellung ist Teil der 2020 gestarteten Nachhaltigkeitsstrategie des Dachfensterherstellers, mit der er Pionierarbeit für Klima und Natur leisten möchte, nachhaltige Produkte entwickelt und ein verantwortungsvolles Geschäftsmodell sicherstellt. Bis 2030 sollen die Verpackungen aller Produkte aus einem einzigen Material, ohne Kunststoff und zu 100 Prozent recycelbar sein.

In diesem ersten Schritt wird die neue Verpackung ab sofort für 90 Prozent der produzierten Schrägdachfenster verwendet. Aufgrund von Lagereffekten kann es aber noch einige Wochen dauern, bis die alten Verpackungen komplett vom Markt verschwunden sind. Schritt für Schritt wird Velux auch die Verpackungen für Eindeckrahmen, Sonnen- und Hitzeschutzprodukte wie Rollläden, Zubehör und alle weiteren Dachfenstertypen umstellen. Diese neuen Verpackungen sind aktuell in der Entwicklung.

Velux in Vorreiterrolle

"Wir bei Velux haben uns verpflichtet, unseren Teil zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, indem wir die Auswirkungen auf unseren Planeten und die Natur als wichtigen Teil der Produktentwicklung berücksichtigen", sagt Jacob Madsen, Geschäftsführer von Velux Deutschland. "Die Verpackungen sind ein wichtiger Bestandteil unserer Produkte und müssen daher auch so umweltfreundlich wie möglich sein. Wir sind stolz darauf, mit der neuen Verpackung für 90 Prozent unserer Schrägdachfenster den von uns für Verpackung verwendeten Kunststoff deutlich zu reduzieren. Das ist ein erster Schritt in der Umstellung unserer gesamten Verpackungen und ein wichtiger Schritt in unserer Transformation zu einem nachhaltigeren Unternehmen."

Jedes Jahr werden weltweit 300 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle produziert. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schätzen, dass 60 Prozent des seit 1950 produzierten Kunststoffs auf Mülldeponien oder in der Natur geendet ist.** Es ist zudem erwiesen, dass Kunststoffe, die für den einmaligen Gebrauch entwickelt wurden, negative Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die natürliche Umwelt haben, wenn sie an die falschen Stellen gelangen.***

Weitere Informationen zur Velux Nachhaltigkeitsstrategie 2030 finden Sie unter: www.velux.com/what-we-do/sustainability/sustainability-strategy

*) Die Verpackung ist für alle Schwingfenster sowie die Klapp-Schwing-Fenster in Holzausführung sowohl bei den manuellen als auch elektrischen Varianten plastikfrei. Bei Klapp-Schwingfenstern in Kunststoffausführung sind nur die manuellen Varianten Teil dieser ersten Phase des Projekts.

**) Umweltprogramm der Vereinten Nationen: https://www.unep.org/interactive/beat-plastic-pollution/

***) New Study Shows Plastic in Oceans Is on the Rise (nationalgeographic.com) und Single-Use Plastics 101 (2020), NRDC. [online] 09 April. Verfügbar unter: https://www.nrdc.org/stories/single-use-plastics-101 [Zugriff am 25. Februar 2021].

