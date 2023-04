Nestlé Deutschland AG

Artenvielfalt und Bodengesundheit fördern: Nestlé Deutschland macht digital auf regenerative Landwirtschaft aufmerksam

Frankfurt am Main (ots)

Am 22. April findet der jährliche Earth Day statt, der für Umweltschutz und einen achtsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen steht. Nestlé nimmt dies zum Anlass, um mit einer neuen globalen Digitalkampagne auf ihre Initiativen zum Klima- und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Ein wichtiger Fokus: Die regenerative Landwirtschaft.

Neue Digitalkampagne von Nestlé setzt Fokus auf regenerative Landwirtschaft

Nestlé nimmt sich den diesjährigen Earth Day am 22. April zum Anlass, um im Rahmen einer neuen globalen Digitalkampagne auf ihre Initiativen zum Klima- und Umweltschutz aufmerksam zu machen. Die Kampagne wird auf verschiedenen digitalen Kanälen wie beispielsweise YouTube und LinkedIn gespielt und beinhaltet Video-Clips mit aussagekräftigen Kurz-Botschaften. Die Themenschwerpunkte der Videos unterscheiden sich je nach Ländermarkt und beziehen sich auf lokale Maßnahmen, die Nestlé auf ihrem Weg zur Grünen Null in Gang bringt. Da die meisten Treibhausgas-Emissionen des Unternehmens in der Landwirtschaft entstehen, legt Nestlé Deutschland neben erneuerbaren Energien einen großen Fokus auf regenerative landwirtschaftliche Praktiken. Um ihre weltweiten Klimaziele zu erreichen hat sich Nestlé zum Ziel gesetzt, bis 2025 20 Prozent und bis 2030 die Hälfte ihrer wichtigsten Rohstoffe aus regenerativer Landwirtschaft zu beziehen. Für das Unternehmen ist die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft entscheidend für die Verbesserung der Bodengesundheit, den Schutz des Wasserkreislaufs und die Erhaltung der Artenvielfalt. Deshalb investiert Nestlé bis 2050 CHF 1,2 Milliarden, um regenerative landwirtschaftliche Maßnahmen entlang ihrer Wertschöpfungskette zu fördern.

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier.

Original-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell